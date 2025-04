25. Der auffällige Nikolas Veratschnig wird zentral angespielt und hält aus 18 Metern einfach mal drauf. Der satte Rechtsschuss verfehlt das rechte Eck aber knapp.

24. Arthur Chaves Hoffenheim Gelbe Karte für Arthur Chaves (1899 Hoffenheim)

Veratschnig geht im Zentrum ins Dribbling und bekommt vom zu spät kommenden Chaves einen ganz klassischen Stempel verpasst, der mit der entsprechenden Gelben Karte geahndet wird.

23. Caci nimmt auf dem rechten Flügel Fahrt auf, aber seine scharfe Flanke zum zweiten Pfosten kann Veratschnig unmöglich erreichen. Mwene versucht zwar noch, an den Ball zu kommen, aber Gendrey stellt klug den Körper rein und holt den Abstoß raus.

21. Die Rheinhessen sind bemüht, aber beim nächsten vielversprechenden Pass in die Tiefe tappt Nikolas Veratschnig in die Abseitsfalle. Offensiv fehlt noch die Idee, um hinter die Hoffenheimer Kette zu kommen.

18. Die Nullfünfer sind inzwischen am Drücker und haben die druckvolle Anfangsphase der Sinsheimer überstanden. So richtig durch kommen die Rot-Weißen allerdings noch nicht. Hoffenheim verteidigt sehr konsequent und lauert auf Umschaltsituationen.

15. Mainz erarbeitet sich eine Ecke und Nebel zieht den ruhenden Ball von rechts flach auf den ersten Pfosten, wo Gendrey klärt. Zwar macht der FSV den zweiten Ball dann noch fest, aber dem Abschluss von Veratschnig, der an Baumann scheitert, geht ohnehin eine Abseitsstellung von Vorlagengeber Mwene voraus.

13. Nach Flanke von rechts kommt Caci zum Kopfball. Er erwischt die Kugel aus sieben Metern aber in leichter Rückenlage, sodass der Abschluss zur Bogenlampe wird. Der Ball senkt sich zwar noch gefährlich, landet jedoch lediglich auf dem Tor. Baumann wäre allerdings im Zweifelsfall auch zur Stelle gewesen.

11. Die Rheinhessen arbeiten sich sehr schleppend in die Partie und kommen zu vereinzelten Ballstafetten, die im Spiel nach vorne aber noch Stückwerk bleiben.

8. Hoffenheim presst extrem hoch und die Nullfünfer tun sich schwer, sich spielerisch zu lösen. Ein Kohr-Rückpass wird beinahe zur Steilvorlage vom lauernden Tabakovic, aber Zentner steht weit vor dem Kasten und kann den Ball aus der Gefahrenzone schlagen.

7. Die TSG nimmt von Anfang an das Heft in die Hand und überwindet die Rheinhessen immer wieder mit einfachen Bällen, die einfach nur lang nach vorne geschlagen werden. Der FSV hinterlässt in den ersten Minuten keinen guten Eindruck.

4. Andrej Kramarić Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Andrej Kramarić

Traumstart für die Sinsheimer! Mit dem ersten Angriff der Partie gehen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Baumann schlägt den Ball weit nach vorne und findet Touré im gegnerischen Strafraum, der die Kugel dann im richtigen Moment querlegt. Zentner kommt nicht dran und am zweiten Pfosten vollstreckt Andrej Kramarić, der einmal durchgelaufen ist, aus kürzester Distanz mit links im leeren Tor zum Führungstreffer.

1. Anpfiff im Kraichgau. Die Hausherren treten in ihren blauen Heimfarben an. Die Gäste aus Rheinland-Pfalz sind ganz in Rot gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Mainz ist wiederum historisch stark unterwegs. Zwar qualifizierte der einzige Bundesligist aus Rheinland-Pfalz sich schon in der Vergangenheit für Europa. 46 Punkte aus 28 Bundesliga-Spielen gab es bislang aber noch nie. Sollte heute die drei Spiele lange Sieglos-Serie enden, würden die Rot-Weißen überdies ihren Champions-League-Startplatz zurückerobern, den sie gestern an RB Leipzig verloren haben. Im bislang letzten Auswärtsspiel gab es allerdings bei Borussia Dortmund eine deutliche 1:3-Niederlage.

Dass die TSG zu Hause so selten gewinnt, ist allen voran auf die defensive Anfälligkeit zurückzuführen. Seit sage und schreibe 34 Bundesliga-Spielen haben die Sinsheimer zu Hause schon nicht mehr zu Null gespielt. Das ist ein laufender Negativrekord in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Auch insgesamt werden die nur drei Weißen Westen in 2024/25 nur von Holstein Kiel unterboten (zwei).

Überhaupt liest sich die Hoffenheimer Bilanz extrem schwach. Die Sinsheimer sind nicht nur insgesamt seit vier Bundesliga-Spielen sieglos (zwei Remis, zwei Niederlagen), sondern warten überdies schon seit acht Heimspielen auf einen weiteren Dreier (fünf Remis, drei Niederlagen) – länger als jeder andere derzeitige Bundesligist. Ein neuntes Heimspiel in Folge ohne Sieg würde sogar den Vereinsnegativrekord aus dem Jahr 2022/23 einstellen.

Bei den Rheinhessen ist im Kampf um die Champions-League-Startplätze zuletzt etwas Sand ins Getriebe geraten. Der FSV reist mit einer drei Ligaspiele langen Sieglos-Serie nach Sinsheim (zwei Remis, eine Niederlage), nachdem zuvor vier Partien in Folge gewonnen werden konnten. Die Bilanz der Rot-Weißen kann sich dennoch sehen lassen. Gegen keinen anderen Bundesligisten feierten die Nullfünfer bislang so viele Siege wie gegen Hoffenheim (15). Die Kraichgauer haben nur eines der letzten neun Bundesliga-Duelle gegen Mainz gewonnen (zwei Remis, sechs Niederlagen).

Mainz kam zuletzt auch gegen Holstein Kiel nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Bo Henriksen reagiert hierauf mit drei Wechseln, von denen zwei allerdings ebenfalls unfreiwillig sind: Jonathan Burkardt (krank) und Nadiem Amiri (Gelbsperre) stehen heute nicht zur Verfügung. Außerdem bleibt Andreas Hanche-Olsen draußen. Es übernehmen Nelson Weiper, Dominik Kohr und Nikolas Veratschnig.

Schauen wir uns an, wie beide Teams es heute personell angehen. TSG-Coach Christian Ilzer verändert seine Startelf im Vergleich zur 1:3-Pleite bei RB Leipzig notgedrungen auf einer Positionen und belässt es ansonsten beim Altbewährten: Für Leo Østigård (Rotsperre) rückt Kevin Akpoguma in die erste Elf.

Durch den gestrigen Auswärtssieg von RB Leipzig beim VfL Wolfsburg wurde der 1. FSV Mainz 05 auf Rang fünf verdrängt. Wollen die Rheinhessen im Kampf um die Champions-League-Startplätze einen Rückschlag vermeiden, braucht es heute den Auswärtssieg in Sinsheim. Die TSG holte derweil nur 27 Punkte aus 28 Spielen und spürt bei nur fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz weiterhin den Atem der Verfolger im Nacken.