45. +1 Halbzeitfazit:

Der FSV Mainz 05 führt zur Pause mit 1:0 beim 1. FC Heidenheim! Die Partie gönnte sich ereignisarme 20 Minuten um dann aber durchaus Fahrt aufzunehmen. Der FCH wurde erstmals offensiv vorstellig, scheiterte aber in Person von Honsak und Mainka an 05-Keeper Zentner. Mit seiner ersten Chance ging der FSV durch Burkardt nach starker Caci-Vorarbeit zu diesem Zeitpunkt etwas aus dem Nichts in Führung. Seitdem kontrollierten die Rheinhessen das Geschehen und ließen hinten nichts mehr anbrennen. Von Heidenheim muss mehr kommen um heute noch Zählbares mitzunehmen.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Der FCH entwickelt immerhin nochmal etwas Druck und setzt sich rund um den Mainzer Sechzehner fest. Zu einer Flanke oder gar einem Abschluss kommt die Schmidt-Elf aber nicht.

43. Mainz steht seit dem Führungstreffer sehr kompakt und hat das Geschehen voll unter Kontrolle. Zwei Zeigerumdrehungen bleiben Heidenheim noch um vor der Pause eine Reaktion zu zeigen.

40. Die Gastgeber bekommen mal wieder einen Freistoß. Den spielen sie im linken Halbfeld kurz aus, Krätzigs Flanke vom linken Strafraumeck ist aber viel zu weit geschlagen und rauscht an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

38. Nebel tankt sich rechts im Strafraum zur Grundlinie durch und will halbhoch durch den Fünfer geben. Die Flanke ist etwas zu nah ans Tor gezogen, Müller im FCH-Kasten packt im Nachfassen zu.

34. Diesmal ist es Föhrenbach der Nebel kurz vor dem Strafraum auf dem rechten Flügel mit einer starken Grätsche stoppt. Mainz ist das Selbstvertrauen durch den Führungstreffer anzumerken.

32. Heidenheims Konter läuft über Zivzivadze der von einer überragenden Grätsche von Jenz gestoppt wird. Dabei spielt der 05er klar den Ball und kann sich zurecht feiern lassen.

30. Der erste Torschuss der Gäste sitzt gleich. Bitter für den FCH der eigentlich gut im Spiel war. Die Zuordnung am Fünfer hatte beim Gegentreffer aber gar nicht gestimmt.

29. Jonathan Burkardt Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Jonathan Burkardt

Und plötzlich führt der FSV! Heidenheim bekommt die Kugel noch vor dem Sechzehner nicht richtig geklärt und wird dafür bestraft. Nebel gibt rechts raus zu Caci der direkt scharf und perfekt durch den Fünfer gibt. Da läuft Burkardt ein und schiebt im Fallen mit links aus vier Metern ins leere Tor ein.

26. Die Ecke faustet Zentner raus. Über Umwege kommt das Leder zu Mainka der aus 16 Metern zentraler Position ansatzlos abzieht und Zentner zu einer weiteren Parade zwingt.

25. Die erste richtige Chance haben die Hausherren! Siersleben erobert stark gegen Nebel den Ball und initiiert sofort den Gegenstoß. Zivzivadze gibt kurz vor dem Strafraum links raus zu Honsak der aus recht spitzem Winkel aus zwölf Metern aufs kurze Eck abzieht und an einer Zentner-Parade scheitert.

24. Aufregung gibt es erneut um Brych - diesmal nach einer Einwurfentscheidung, die erneut das Heidenheimer Team erzürnt. Wieder verpufft die anschließende Szene schnell, Weipers Flankenversuch landet auf dem Stadiondach.

21. Brych ahndet ein Foul von Keller an Amiri worauf sich die Heidenheimer Gemüter erhitzen. Der Heidenheimer spielt viel Ball, trifft aber eben auch seinen Gegenspieler. Der folgende Freistoß des Gefoulten ist aber sowieso schwach getreten, unerreichbar und leichte Beute für Müller.

19. Caci flankt aus dem rechten Halbfeld scharf an den langen Pfosten wo Mwene eingrätscht aber das Leder nicht mehr erreicht. Traoré hatte den 05er in seinem Rücken aus den Augen verloren.

16. Nach einem Zweikampf zwischen Mainka und Weiper im Strafraum entscheidet Brych auf Ecke Mainz - eine Fehlentscheidung, der Mainzer war zuletzt am Ball. Gefährlich wird es beim folgenden Eckball aber sowieso nicht.

14. Heidenheim bleibt dran und holt die nächste Ecke heraus. Die schlägt diesmal Honsak von links rein, Zentner fängt problemlos ab. 05-Coach Henriksen ist bisher nicht zufrieden mit der Anfangsphase seiner Elf.

13. Daraufhin kommt das Leder nochmal links in den Strafraum zu Siersleben der schnell den Abschluss sucht, mit links aber einen halben Meter flach neben den linken Pfosten schießt. Immerhin ein erster Versuch des FCH.

12. Nahe der rechten Eckfahne holt Honsak die erste Ecke der Partie raus. Die schlägt Krätzig nah ans Tor, Zentner ist zur Stelle und faustet die Kugel raus.

11. Föhrenbach unterbindet mit einer Grätsche einen Mainzer Konter und erntet Szenenapplaus von den Heidenheimern Zuschauern.

10. Beide agieren nach wie vor sehr verhalten und wollen sichtbar keine Fehler machen. So entsteht ein sehr ereignisarmes Spiel.

7. Weil immer noch nicht viel auf dem Rasen geschieht, werfen wir einen Blick auf die Statistik zwischen diesen beiden Teams: Erst ein Mal reisten die Rheinhessen bisher zu einem Pflichtspiel nach Heidenheim, dort setzte es vergangene Saison ein 1:1-Unentschieden. Die bisher zwei Bundesliga-Duelle in Mainz konnte Heidenheim beide gewinnen. Die 05er haben Heidenheim also noch nie schlagen können.

4. Es ist ein überschaubarer Beginn mit vielen Zweikämpfen und Mittelfeldgeplänkel auf der Ostalb.

1. Brych hat die Partie freigegeben, der Ball rollt bei leichtem Schneetreiben in der nicht ganz ausverkauften Voith-Arena.

1. Spielbeginn

Schiedsrichter dieses Sonntagabendspiels ist der erfahrene Dr. Felix Brych der von Frederick Assmuth und Mitja Stegemann an den Seitenlinien begleitet wird. Patrick Hanslbauer steht als VAR-Assistent im Kölner Keller zur Verfügung. Die FCH-Hmyne läuft, die Spieler stehen im Tunnel bereit - gleich kann es losgehen. Viel Spaß

Im Vorlauf der Begegnung sprach Schmidt Mainz großen Respekt aus und will von seiner Mannschaft eine disziplinierte Defensivleistung sehen: „Mainz ist eine Mannschaft, die sehr viel investiert und physisch sehr stark ist. Was die Verteidigungslinie betrifft, müssen wir nicht nur kompakt stehen, sondern auch ins Gegenpressing kommen, um Balleroberungen zu erzielen“. Auf der anderen Seite betonte Henriksen insbesondere die Mainzer Abwehrstärke und sieht ein schweres Auswärtsspiel vor sich: „Es ist kompliziert, sich auf diese Partie vorzubereiten, weil wir wissen, dass wir möglicherweise nicht zu 100 Prozent dominant mit dem Ball gegen Heidenheim sein werden. Sie pressen hoch und wollen ein unruhiges Spiel erzeugen".

Bei den 05ern tauscht Henriksen im Vergleich zum 0:0 gegen Augsburg auf zwei Positionen: Caci kehrt nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück und ersetzt Widmer, Burkardt (erster Startelfeinsatz seit einem Monat) kommt für Lee rein. Mwene, der krank und fraglich war, ist rechtzeitig fit geworden und steht in der Anfangsformation.

Schmidt nimmt auf Seiten des FCH im Vergleich zum Conference-League-Spiel, in dem er ordentlich durchrotierte, gleich acht Wechsel vor. Nur Mainka und die beiden Torschützen in Kopenhagen Siersleben und Keller beginnen auch gegen Mainz. Ansonsten ersetzen Stammtorwart Müller, Föhrenbach (nach Kopfverletzung zurück), Traoré, Schöppner, Honsak, Krätzig, Beck und Zivzivadze die wieder raus rotierenden Feller, Theuerkauf (nicht im Kader), Busch, Niehues, Wanner, Scienza, Conteh und Pieringer (alle Bank). Dorsch befindet sich nach seiner Knieverletzung weiter im Aufbau.

Die bisherige Fabelsaison des FSV Mainz 05 bekam zuletzt einen kleinen (Auswärts-)Dämpfer. Drei Mal gingen die Rheinhessen in der Fremde ohne Punkte vom Feld – jeweils äußerst knapp in Leverkusen (0:1), bei Union (1:2) und in Bremen (0:1). Hinzu kommt ein torloses Remis vor heimischer Kulisse gegen Augsburg vor einer Woche, sodass die Mainzer auf Platz neun abrutschten, mit nur drei Zählern auf Conference-League-Rang sechs und fünf auf Champions-League-Platz vier aber weiter voll im Rennen um die europäischen Wettbewerbe sind. Und immerhin hat die Truppe von Bo Henriksen ja auch schon vier Auswärtssiege in dieser Saison, unter anderem in Frankfurt, gefeiert.

Die zweite Bundesliga-Saison ist für den 1. FC Heidenheim und Cheftrainer Frank Schmidt nach wie vor eine extrem harte. Ins neue Jahr starteten die Heidenheimer mit einem 2:0-Erfolg gegen Union (nach zuvor zehn sieglosen Spielen), rutschten aber gleich in die nächste Negativserie. Zunächst folgte noch ein wildes 3:3 in Bremen, seit dem verlor der FCH alle seine Spiele gegen St. Pauli (0:2), in Augsburg (1:2), gegen Dortmund (1:2) und in Freiburg (0:1). Weil auch Kiel und Bochum nur selten punkteten, steht das Schmidt-Team dadurch noch auf dem Relegationsplatz 16 – der Abstand zu Nichtabstiegsrang 15 beträgt nach Hoffenheims Sieg aber satte sieben Zähler. In der Conference League läuft es dafür nach wie vor wie gemalt: Am Donnerstag feierten die Ostalbstädter im Playoff-Hinspiel in Kopenhagen einen 2:1-Sieg und brachten sich in eine gute Ausgangsposition.