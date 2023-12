36. Nicolas Gavory Düsseldorf Gelbe Karte für Nicolas Gavory (Fortuna Düsseldorf)



35. Jastrzembski aus der zweiten Reihe!

33. Vermeij mit der Großchance zum 0:1! Gavorys Flanke von der linken Außenbahn fälscht Gyamerah so ab, dass sie zu einer Bogenlampe wird, die sich in der langen Ecke zu senken schneint. Torhüter Mathenia verhindert dies zwar mit der linken Hand, drückt den Ball aber direkt auf Vermeijs rechten Oberschenkel. Aus zwei Metern fliegt das Spielgerät von dort Zentimeter an der rechten Stange vorbei.

30. Nach knapp 30 gespielten Minuten verzeichnet die Fortuna weiterhin Ballbesitz- und Feldvorteile, taucht aber viel zu selten im letzten Felddrittel auf. Hüben wie drüben lassen zwingende Chancen noch auf sich warten.

27. Gyamerahs hohe Hereingabe vom rechten Flügel erreicht Lohkemper am Elfmeterpunkt zwar mit dem Kopf, bringt bei starker Rücklage aber nur einen harmlosen Kopfstoß zustande, der den linken Pfosten klar verfehlt.

25. Es geht weiter im Max-Morlock-Stadion; gut 13 Minuten hat die Partie geruht.

25. Endlich naht die Fortsetzung: Angeführt vom neuen hauptverantwortlichen Schiedsrichter Assad Nouhoum wird der Ball in Kürze wieder rollen. Richard Hempel schlüpft in die Rolle des Vierten Offiziellen.

25. Die Hauptdarsteller machen sich wieder warm. Vom Unparteiischengespann ist derweil noch nichts zu sehen.

25. Nach knapp acht Minuten kehren die 22 Spieler auf den Rasen zurück.

25. Die Stimmung auf den Rängen ist weiterhin gut, obwohl sich die Teams schon über fünf Minuten in den Katakomben befinden.

25. Richard Hempel schickt die beiden Mannschaften erst einmal in die Kabinen und unterbricht die Partie. Warum es nicht sofort mit einem neuen Hauptverantwortlichen weitergeht, ist nicht ersichtlich.

25. Schiedsrichter Richard Hempel hat sich an der linken Wade eine Verletzung zugezogen und wird nun vom medizinischen Stab der Fortuna behandelt. Der Vierte Offizielle Assad Nouhoum, regulär in der 3. Liga im Einsatz, könnte übernehmen.

22. Lohkemper ist gegen aufgerückte Gäste Adressat eines steilen Anspiels Uzuns in die halbrechte Gasse. Der gebürtige Hessen behauptet den Ball im Sechzehner zunächst gegen de Wijs und will aus vollem Lauf abziehen, doch dies kann der Abwehrmann mit einer sauberen Grätsche unterbinden.

20. Appelkamp taucht nach einer schnellen Direktkombination auf der rechten Außenbahn auf und kann ungestört flanken. Seine Hereingabe ist aber zu niedrig angesetzt und kann durch Innenverteidiger Márquez souverän geklärt werden.

18. Die Fiél-Auswahl ist weiterhin fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Da sie diese aber sehr konzentriert ausführt und die defensiven Räume durchgängig im Griff hat, kann sie die Passivität jedenfalls vorerst akzeptieren.

15. Okunuki findet über links einen Weg in die Tiefe und passt flach zurück in den Sechzehner. Bevor es für die Fortuna auch nur ansatzweise brenzlig wird, schlägt de Wijs den Ball in Richtung Mittelfeld.

13. Appelkamp findet Vermeij! Der Japaner lässt die zweite Gästeecke von der linken Fahne per rechtem Innenrist im hohen Bogen in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt segeln. Dort schraubt sich sein niederländischer Kollege am höchsten, bringt in Bedrängnis aber nur einen tempoarmen sowie unplatzierten Kopfball zustande. Keeper Mathenia packt problemlos zu.

10. Die Rheinländer kombinieren in dieser Anfangsphase flüssiger und halten den Schwerpunkt des Geschehens in der gegnerischen Hälfte. Beim FCN dominieren in aktiven Phasen die Ungenauigkeiten.

7. Florian Kastenmeier Düsseldorf Gelbe Karte für Florian Kastenmeier (Fortuna Düsseldorf)

Nach einem ungenauen Rückpass kann der Düsseldorfer Torhüter den Ball nicht mehr vor dem linken Seitenaus bewahren. Um eine ganz gefährliche Situation zu verhindern, behindert er den Versuch eines schnellen Einwurfs. Diese Unsportlichkeit ahndet der Unparteiische Richard Hempel mit einer Gelben Karte.

5. Tanaka taucht nach einer starken Verlagerung Appelkamps aus dem Zentrum auf der rechten Strafraumseite auf und will Vermeij mit einer hohen Hereingabe in Szene setzen. Horn steht im Weg und fälscht zur Ecke ab. Die bringt dem Gast nichts ein.

2. Lohkemper gelangt im Rahmen des ersten Vorstoßes über links gleich an die Grundlinie. In Sieberts Rücken verspringt ihm aber der Ball und überquert die Feldbegrenzung, die heute vorsichtshalber rot markiert ist.

1. Nürnberg gegen Düsseldorf – Halbzeit eins im Max-Morlock-Stadion läuft!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Momenten haben die 22 Hauptdarsteller den Rasen betreten. Dieser ist vom Schnee befreit.

Bei den Rheinländern, die die letzten vier Ligaduelle mit dem FCN bei einem Gesamttorverhältnis von 0:6 allesamt verloren und ihm in der Vorsaison im DFB-Pokal-Achtelfinale nach Elfmeterschießen unterlegen waren, stellt Coach Daniel Thioune nach dem 5:3-Heimerfolg gegen den FC Schalke 04 viermal um. De Wijs, Tanaka, Appelkamp und Jastrzembski nehmen die Plätze von Sobottka, Oberdorf (Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel), Tzolis und Klaus (allesamt auf der Bank) ein.

Auf Seiten der Franken, die den jüngsten Vergleich mit den Flingeranern Ende April dank der Treffer Browns (10.) und Duahs (90.+3) mit 2:0 für sich entschieden und deren Defensivabteilung mit 26 Gegentoren die schwächste in der oberen Tabellenhälfte ist, hat Trainer Cristian Fiél im Vergleich zur 1:4-Auswärtspleite beim Karlsruher SC eine personelle Änderung vorgenommen Lohkemper verdrängt Møller Dæhli auf die Bank.

Fortuna Düsseldorf antwortete auf die erste Niederlagenserie von zwei Partien in dieser Saison am vergangenen Samstag mit einem Erfolgserlebnis. Nachdem F95 gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:3) und bei der SpVgg Greuther Fürth verloren hatte, konnte der FC Schalke 04 vor allem dank einer grandiosen ersten halben Stunde mit 5:3 geschlagen werden. Das Thioune-Team kann heute bei paralleler Schützenhilfe und eigenem Dreier den dritten Tabellenplatz erobern; der Rückstand auf den zweiten Rang würde auf einen Punkt verkürzt werden.

Der 1. FC Nürnberg zeigte zuletzt schwankende Leistungen. Nach dem starken Gastauftritt bei der KSV Holstein (2:0) unterlag der Club vor eigenem Publikum dem FC Schalke 04 mit 1:2; dem 3:1-Triumph beim SC Paderborn 07 folgte eine 1:4-Niederlage beim im unteren Tabellendrittel befindlichen Karlsruher SC. Passend zur Unsicherheit, wohin sich der FCN im weiteren Saisonverlauf tabellarisch orientieren muss, beträgt sowohl sein Rückstand auf Rang drei als auch der Vorsprung auf den 16. Platz fünf Punkte.