46. Willkommen zurück zu den zweiten 45 Minuten in der Home-Deluxe-Arena! Der Spitzenreiter aus dem hohen Norden hat nicht nur wegen des spektakulären Gegentores und dem daraus resultierenden Premierenrückstand die bisher wohl schwierigste Aufgabe in dieser Saison zu lösen. Paderborn raubt ihm durch eine geschickte Verteidigungstaktik nämlich den Großteil der Angriffswucht der letzten Wochen. Steigert sich der FCSP nach der Pause oder kassiert er seine erste Saisonpleite?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn 07 liegt zur Pause des Zweitligaheimspiels gegen den FC St. Pauli mit 1:0 vorne. Nach Anfangsminuten des beidseitigen vorsichtigen Abtastens brachte Muslija die Hausherren mit einem echten Höhepunkttreffer in Führung; er überwand den weit vor seinem Kasten stehenden Gästekeeper Vasilj mit einem Traumschuss aus der eigenen Hälfte (8.). Auch in der Folge waren die passsicheren Teams bei sich steigernden Ballbesitzwerten der Hanseaten eher auf Risikovermeidung aus, sodass weitere auch nur im Ansatz gefährliche Offensivszenen in der ersten halben Stunde ausblieben. Erst in Minute 32 verzeichnete St. Pauli durch einen halbgaren Distanzversuch Irvines eine erste Annäherung. In der Schlussphase wurden die beiden Mannschaften zielstrebiger: Nachdem Muslija einen Doppelpack mit einem Strafraumschuss knapp neben das Tor verpasst hatte (42.), konnte Dźwigała einen Aussetzer von Heimtorhüter Huth aus kurzer Entfernung nicht bestrafen (43.). Bis gleich!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Irvine mit dem Kopf! Der Australier ist zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt Adressat einer Flanke Ritzkas vom linken Flügel. Trotz Bedrängnis nickt er in Richtung Heimkasten, doch sein Kopfball ist zu hoch angesetzt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Durchgang eins in der Home-Deluxe-Arena soll um 240 Sekunden verlängert werden.

43. St. Pauli schnuppert am Ausgleich! Hartel flankt nach kurz ausgeführter Ecke vom linken Flügel im hohen Bogen an das ferne Fünfereck. Nachdem Keeper Huth verpasst hat, will Dźwigała einköpfen. Er erwischt den Ball nicht richtig; Müller klärt dann klar vor der Linie.

42. Muslija schrammt knapp am Doppelpack vorbei! Der flinke Ex-Hannoveraner gelangt über links in Saliakas' Rücken, zieht auf Höhe des Elfmeterpunkts nach innen und will den Ball mit dem rechten Innenrist in die flache rechte Ecke schlenzen. Die verpasst er nur hauchdünn.

41. Grimaldi hat sich am linken Oberschenkel verletzt und benötigt medizinische Versorgung auf dem Feld. Mit Kruse, Conteh und Leipertz hat Łukasz Kwasniok einige Alternativen für die Offensive in der Hinterhand.

38. Mittlerweile liegt der HSV übrigens im Heimspiel gegen Fürth vorne und hat die Kiezkicker damit in der Live-Tabelle überholt. Mit einem Unentschieden blieben diese wegen des besseren Torverhältnisses vorne.

35. Für die Blau-Schwarzen ergeben sich einige Gelegenheiten zum schnellen Umschalten. Bis zum letzten Felddrittel klappt ihr Konterspiel auch ganz gut; am und im Sechzehner der Norddeutschen werden dann aber fast immer die falschen Entscheidungen getroffen.

32. Der erste Torschuss des Spitzenreiters! Saliakas treibt den Ball über die rechte Außenbahn nach vorne und legt vor dem Sechzehner quer für Kapitän Irvine. Der zirkelt den Ball aus gut 19 Metern mit dem rechten Innenrist direkt auf das Heimgehäuse. Der unplatzierte Schuss ist leichte Beute für SCP-Schlussmann Huth.

29. Müller mit dem Kopf! Muslija flankt einen Eckstoß von der rechten Fahne per rechtem Innenrist im hohen Bogen auf die linke Strafraumseite. Müller nickt unbedrängt aus gut elf Metern weit links am Ziel vorbei.

26. Hansen und Afolayan sind im heimischen Strafraum mit den Köpfen kollidiert und müssen auf dem Feld behandelt werden. Beide scheinen ihren Arbeitstag aber in Kürze fortsetzen zu können.

23. Paderborn muss aufpassen, nicht zu zurückhaltend zu werden. Der Gast hat den Schock des unerwarteten Gegentores mittlerweile abgeschüttelt und nähert sich hinsichtlich der Kombinationen der Form der Vorwochen an.

20. Afolayan taucht auf halbrechts unmittelbar vor der gegnerischen Abwehrkette auf und nimmt mit dem linken Spann Maß. Hoffmeier ist rechtzeitig vorgerückt und blockt den Versuch, sodass Keeper Huth nicht eingreifen muss.

17. Die Hürzeler-Auswahl wirkt im offensiven Zusammenspiel träge, kommt bisher nur ganz selten zwischen die gegnerischen Linie. Durchbrüche über die Flügel lassen auch noch auf sich warten.

14. Die Ostwestfalen verzeichnen nach ihrer Führung Ballbesitzvorteile, kommen aber zu den allermeisten Kontakten im Mittelfeldbereich. In der Live-Tabelle liegen sie einen Zähler hinter dem dritten Tabellenplatz.

11. Die Anhänger der Kiezkicker erleben ein ungewöhnliches Gefühl: Erstmals in dieser Spielzeit läuft ihr Herzensklub einem Rückstand hinterher. Im Falle der Premierenpleite kann er vom Stadtrivalen HSV überholt werden. Der kommt parallel aber noch nicht über ein 0:0 gegen Fürth hinaus.

8. Florent Muslija Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Florent Muslija

Muslija bringt den SCP mit einem Sensationstor nach vorne! Nach eigener Eroberung befindet sich Muslija noch in der eigenen Hälfte, als er den Kopf hochnimmt und erkennt, dass Gästekeeper Vasilj weit vor seinem Kasten postiert ist. Aus vollem Lauf und über 50 Metern zieht er mit rechts ab und lässt den Ball über Vasilj segeln. Er schlägt oben links im norddeutschen Kasten ein.

7. Ritzka flankt von der linken Angriffsseite im hohen Bogen an das nahe Fünfereck. Der aufgerückte Wahl will dort mit dem Hinterkopf verlängert, wird aber so eng durch Müller bewacht, dass dies nicht gelingt.

6. Muslija sucht Grimaldi! Der bisher beste Torschütze des SCP nimmt auf der linken Außenbahn an Fahrt auf, hält Saliakas auf Abstand und flankt scharf in das Sechzehnerzentrum. Mets rettet per Kopf auf Kosten einer Ecke.

4. Es geht ziemlich gemächlich los; der gegenseitige Respekt ist den Mannschaften anzumerken. Hüben wie drüben werden in den ersten Momenten jegliche Risiken vermieden.

1. Paderborn gegen St. Pauli – der Zweitligafreitag in der Home-Deluxe-Arena ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Momenten haben die beiden Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Hanseaten, die das letzte Duell mit dem SCP Anfang März auswärts mit 2:1 für sich entschieden und die nur zwei ihrer letzten 27 Pflichtspiele verloren, stellt Coach Fabian Hürzeler nach dem 5:1-Heimtriumph gegen den 1. FC Nürnberg gezwungenermaßen einmal um. Der mit Adduktorenproblemen ausfallende Smith wird durch Dźwigała ersetzt.

Auf Seiten der Ostwestfalen, bei denen bisher nur Muslija auf mehr als ein Saisontor kommt (vier) und die heute mit einem Dreier punktemäßig zu den Aufstiegsplätzen aufschließen könnten, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Klefisch (Bank) und Ansah (nicht im Kader) beginnen Bilbija und Kinsombi.

Der FC St. Pauli ist im nationalen Fußball-Unterhaus die Mannschaft der Stunde. Hatten die Braun-Weißen infolge des Auftaktdreiers mit vier Unentschieden in Serie auf der Stelle getreten, begeisterten sie seit Mitte September mit spielerisch hochwertigen Auftritten und sammelten mit einem Gesamttorverhältnis die maximale Ausbeute von zwölf Zählern ein. In dieser Form sind die Kiezkicker zweifellos ein Kandidat für den Aufstieg – können sie das Hürzeler-Niveau bis zum Saisonende halten?

Der SC Paderborn 07 ging mit einem sehr guten Gefühl in die Länderspielpause, hatte er doch aus den jüngsten vier Begegnungen beinahe optimale zehn Punkte gezogen. Die Blau-Schwarzen ließen dem überzeugenden 3:1-Heimerfolg gegen den FC Schalke 04 einen eher glücklichen 3:1-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig folgen. Beim niedersächsischen Schlusslicht konnte der SCP nur deshalb die drei Zähler holen, da dieses etliche gute Chance ungenutzt ließ.