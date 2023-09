Auf beiden Seiten gab es in der Startaufstellung einige Veränderungen. Bei den Hausherren stehen vier neue Akteure in der Startelf im Vergleich zum vergangenen Spieltag. Titz stellt wohl auf eine Viererkette um bringt zwei neue Innenverteidiger. Hoti und Piccini agieren im Zentrum für den gesperrten Heber und Lawrence. Auf der rechten Seite kommt Bockhorn für Nollenberger zum Einsatz. Zudem agiert im Mittelfeld Krempicki für Condé, der erstmal nur auf der Bank sitzt. Die torreiche Offensive um Atik, Schuler und Ceka bleibt natürlich bestehen.

Auf der gegnerischen Seite konnte der SC Paderborn im vergangenen Ligaspiel den zweiten Saisonsieg feiern und drehte die Partie gegen SV Wehen Wiesbaden zu einem 2:1 Heimerfolg. Es war der erste Heimsieg für die Ostwestfalen, die einen schwierigen Saisonstart hingelegt haben. Nach zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen steht die Mannschaft unter der Leitung von Łukasz Kwasniok auf dem 14. Rang und muss den Blick eher nach unten richten. Der Heimerfolg vom vergangenen Spieltag war immerhin so etwas wie ein kleiner Befreiungsschlag und die Paderborner wollen an diese Leistungen anknüpfen. Auswärts in Magdeburg wartet jedoch ein kerniger Gegner auf die Gäste, die dennoch alles geben werden, um an diesem Freitagabend Punkte zu sammeln.

Nach einem starken Start des 1. FC Magdeburg mussten sie vergangene Woche in einem verrückten Zweitligaspiel die erste Saisonniederlage einstecken. Es war zudem die erste Niederlage seit Mitte Mai für die Magdeburger, die den Blick weiterhin nach oben gerichtet haben. Dabei liegen die Qualitäten des FCM vor allem in der Offensive, die gemeinsam mit Hannover zu stärksten der Liga zählt. Nur in der Defensive hapert es noch ein bisschen. Hier muss Cheftrainer Christian Titz heute ohnehin kreativ werden, da sich Innenverteidiger Daniel Heber eine rote Karte in der vergangenen Partie einhandelte und den Hausherren somit heute fehlen. In der 4:3 Niederlage spiegelten sich somit die offensiven Qualitäten aber auch die defensiven Schwächen wieder und im Heimspiel gegen Paderborn wollen die Magdeburger wieder an ihren Stärken anknüpfen und drei Punkte einsammeln.