49. Ísak Jóhannesson Düsseldorf Gelbe Karte für Ísak Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf)

Jóhannesson kommt zu spät und tritt Kunze dadurch gegen den Knöchel.

48. Arrey-Mbi hat eine Flanke in die schmerzhafteste Region bekommen, doch Lechner lässt munter weiterspielen. Der junge Mann kommt wenig später einigermaßen klar.

46. Ohne Wechsel geht es weiter in Düsseldorf. Die Gäste aus der niedersächsischen Landeshauptstadt stoßen an.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Im Kampf um die Tabellenspitze liegt Fortuna Düsseldorf zur Pause mit 0:1 gegen Hannover 96 zurück. Die Gäste starteten unauffällig, doch nutzten dann einen Fehler im Spielaufbau, um schnell umzuschalten und durch Cedric Teuchert in Führung zu gehen. Anschließend musste sich die Fortuna erstmal schütteln, erwachte aber nach etwa 20 Minuten wieder. Dadurch entstand ein offenes Match, in dem die Defensiven am meisten überzeugten. Auf beiden Seiten hatten die Torhüter wenig zu tun, weil meist irgendwo ein Verteidiger im Weg stand. Eine vergebene Kopfballchance sowie Teucherts zweiter Torschuss kurz vor der Pause stechen als einziges heraus. Ob die Führung damit verdient ist, darf diskutiert werden. Es fühlt sich eher nach einem Unentschieden an.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Es wird noch brenzlig für Hannover! Engeldhardt schiebt nach rechts raus und flankt dann flach an den Fünfer. Zunächst trittt ein Düsseldorfer am Ball vorbei, weshalb Vermeij hinter ihm an den Ball kommt. Mit dem Rücken zum Tor, kann er aber keine Schusschance herausholen. Bei der anschließend folgenden Ecke kommt Klaus im Rückraum zum Schuss, zieht das Leder allerdings weit übers Tor.

45. +2 Plötzlich ist Teuchert wieder durch! Wie beim 0:1 wird der Stürmer halblinks angespielt, umkurvt dann noch Siebert, ehe er das kurze Eck anvisiert. Den wuchtigen Schuss kratzt Kastenmeier aber sensationell von der Linie!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45. Yannik Engelhardt Düsseldorf Gelbe Karte für Yannik Engelhardt (Fortuna Düsseldorf)

Da ist die erste Gelbe Karte, in der es tatsächlich um ein Foul geht. Engelhardt kommt mit seiner Grätsche zu spät in den Zweikampf mit Schaub und wird verwarnt.

43. Derrick Köhn Hannover Gelbe Karte für Derrick Köhn (Hannover 96)

Jetzt wird auch Köhn wegen einer Unsportlichkeit bestraft. Lechner deutet an, dass er den Außenverteidiger schon mehrmals ermahnt habe, aber er sich trotzdem zu viel Zeit lasse.

40. Håvard Nielsen Hannover Gelbe Karte für Håvard Nielsen (Hannover 96)

Strenge Regelauslegung von Florian Lechner, weil Nielsen den Ball nach einem Foulspiel nochmal antippt. Natürlich ist die Entscheidung in sich richtig, allerdings war noch kein Düsseldorfer in der Nähe, der sich um den Freistoß gekümmert hat, entsprechend war hier auch keine große Unsportlichkeit zu erkennen.

38. Wenig später verpasst Vincent Vermeij eine Flanke von links nur um wenige Zentimeter. Da er sein Bein dafür aber schon auf Kopfhöhe heben musste, ist ohnehin fraglich, wie gefährlich ein Abschluss geworden wäre.

37. Erneut wird der Ball von den Fortunen gut vorgetragen, bis Iyoha das Leder einfach in den Rücken von Dehm hämmert.

36. Neumann köpft eine Flanke von Tzolis aus der Gefahrenzone. Aktuell fehlen öfters die letzten Pässe, die letzten Zentimeter zum ganz klaren Abschluss. Oft ist noch ein Verteidiger im Weg und das gilt für beide Seiten.

32. Über rechts treibt Klaus den Ball nach vorne und zieht aus 18 Metern einfach mal ab. Das Leder fliegt ihm aber weit rechts hinaus, weshalb er anschließend den Rasen genauer beäugt. Offenbar ist ihm die Kugel beim Abschluss versprungen.

31. Nächste Chance für Hannover, doch de Wijs wirft sich im letzten Augenblick in den Weg! Zuvor hatte Nielsen klasse rechts zu Schaub abgelegt.

29. Dehm hat's ganz offensichtlich am Kopf erwischt. Nach längerer Behandlung scheint er aber wieder fit zu sein und kehrt zurück zur Seitenlinie, um gleich weiterzuspielen. Auch das Spiel wird fortgesetzt. Es gibt also keinen Elfmeter.

28. Iyoha und Dehm prallen im Strafraum der Hausherren aufeinander. Beide bleiben erstmal liegen und vielleicht gibt es da noch einen Elfmeter-Check. So groß waren die Chancen für Iyoha nicht, da an den Ball zu kommen.

26. Für einige Sekunden kann sich Hannover im Sechzehner des Gegners festsetzen. Über Umwege kommt die Kugel links zu Köhn, der Klaus zum Tänzchen fordert und den Ball auch an ihm vorbeibringt. Seine flache Hereingabe wird allerdings geblockt und schließlich geklärt.

23. Riesenchance für de Wijs! Der Verteidiger hat in diesem Jahr schon zweimal getroffen und auch diesmal erreicht er eine Ecke von links in bester Lage. Aus sieben Metern setzt er den Ball aber rechts neben das Tor!

22. Einen Vorteil bringen die vorangegangen Angriffe, denn jetzt hat sich das Spiel wieder in die Hälfte der Niedersachsen verlagert. Appelkamp holt einen Eckball heraus.

19. Mit einem weiten Pass rechts hinaus wird Klaus in Position gespielt, um einen Angriff zu initiieren. Seine Flanke wird jedoch geblockt und auch der anschließende Distanzschuss von Jóhannesson bleibt an den Beinen der Gäste hängen. Wenig später findet Klas Tzolis, der im Rückwärtslaufen aber keinen Druck auf seinen Kopfball bekommt. Zieler fängt das Leder.

18. Immerhin steht die Defensive der Rheinländer, denn auch 96 findet keine Lücken, um gefährlich zu werden.

15. Das Spiel hat sich durch den Treffer sichtlich verändert. Düsseldorf kommt mit dem Ball kaum aus der eigenen Hälfte. Spätestens ab der Mittellinie stellt Hannover sehr konsequent zu.

12. Plötzlich hat Hannover wieder Platz vor dem Strafraum, doch Schaub ist da zu eigensinnig. Aus 18 Metern zieht er ab und bleibt an einer Grätsche hängen. Ein Abspiel links hinaus wäre sinnvoller gewesen.

10. Mit der Führung im Rücken zeigt sich Hannover öfters in der gegnerischen Hälfte. Auf der linken Seite kann Köhn aber nicht durchbrechen und spielt stattdessen nochmal hinten herum.

8. Wie in der vergangenen Woche nutzt Hannover seine erste Chance mit großer Kaltschnäuzigkeit und springt damit in der Live-Tabelle auf den ersten Platz. Jetzt muss Fortuna zurückschlagen.

7. Cedric Teuchert Hannover Tooor für Hannover 96, 0:1 durch Cedric Teuchert

Plötzlich führen die Gäste! An der Mittelline rennt sich Düsseldorf fest, wodurch Halstenberg den Ball relativ unbedrängt durchs Zentrum treiben kann. Kurz vor dem Strafraum schiebt er den Ball dann halblinks in den Lauf von Cedrich Teuchert, der das Leder kurz annimmt und dann mit links ins lange rechte Eck schießt!

5. Vom Sechzehnereck schlägt Klaus den Ball lang auf die linke Strafraumseite, wo Christos Tzolis volley abzieht und das Leder übers Tor hebt. Den hat er mit zu viel Außenrist getroffen.

4. Düsseldorf startet mit großem Selbstbewusstsein und drängt 96 in die eigene Hälfte zurück.

3. Gefährliche Flanke von Zimmermann! Die zieht er flach auf den zweiten Pfosten, sodass Ron-Robert Zieler eingreifen muss und die Kugel reaktionsschnell von der Linie kratzt!

1. Der Ball rollt in Düsseldorf. Ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Angeführt vom Schiedsrichter-Team betreten beide Mannschaften den Rasen der Merkur Spiel-Arena. Es dauert nicht mehr lange!

Der 32-jährige Florian Lechner reist aus Neuburg an, um dieses traditionsreiche Duell zu leiten. Ihm assistieren die Linienrichter Steven Greif und Julius Martenstein.

In den letzten sieben Spielen hat Düsseldorf nur einen Sieg gegen Hannover holen können. Gleichzeitig liegt die letzte Heimniederlage der Fortunen gegen 96 bereits 32 Jahre zurück. Ohnehin haben die Niedersachsen erst zwei Auswärtssiege gegen F95 feiern können. Insofern riecht es ein Stück weit nach Unentschieden. In der vergangenen Saison gewann Hannover jedenfalls vor heimischer Kulisse. In Düsseldorf endetet die Partie mit einem 3:3.

Stefan Leitl hat ebenfalls wenige Gründe zum Wechseln und schickt deshalb dieselbe Startelf auf den Platz, die schon gegen den VfL Osnabrück so gut funktioniert hatte. Lediglich über eine Rückkehr von Nicolo Tresoldi war spekuliert worden, allerdings fällt der U21-Nationalspieler krankheitsbedingt nach wie vor aus.

Angesichts des guten Laufs würde Daniel Thioune am liebsten sicherlich gar keine Veränderungen vornehmen. Allerdings fällt André Hoffmann mit einer Schulterluxation länger aus und fehlt heute gegen Hannover. Thioune reagiert auf den Ausfall, indem er seine Dreierkette mit Jamil Siebert auffüllt.

Vor zwei Spielen war die Stimmung in Hannover noch ziemlich mau. Erst einen Sieg hatten die Niedersachsen eingefahren und dazu eine Niederlage im Derby gegen den Hamburger SV kassiert. Seitdem dreht 96 aber kräftig auf: Erst wurde Greuther Fürth mit 1:3 geschlagen, ehe der VfL Osnabrück sogar mit 7:0 abgefertigt wurde, wobei Hannover auch eine knappe Stunde in Überzahl spielte. Nun ist der Aufstieg wieder in unmittelbarer Nähe und mit einem Sieg in Düsseldorf (und etwas Schützenhilfe) ist sogar die Tabellenführung möglich!

Drei Siege in Folge, erst eine Niederlage in dieser Saison: Fortuna Düsseldorf hat einen starken Saisonstart hingelegt und grüßt aktuell von der Tabellenspitze, obwohl drei Konkurrenten an diesem Wochenende bereits gespielt haben. Insofern ist das Selbstvertrauen beim letztjährigen Vierten groß. Mit einem Sieg gegen Hannover würden die Rheinländer ein erstes richtiges Ausrufezeichen setzen und einen Vorsprung von drei Punkten auf den Relegationsrang aufbauen. Es kann aber auch ganz anders laufen.