Auf der Gegenseite fällt Leon Jensen der Ball in ähnlicher Position vor die Füße. Der Direktschuss fliegt aber ebenfalls am Gehäuse vorbei.

Maurice Krattenmacher wird der Ball auf dem rechten Flügel in den Lauf gespielt. Mit Tempo macht er sich auf den Weg in Richtung Strafraum. Dort läuft er sich jedoch in der KSC-Defensive fest.

Dicke Chance! Auf der rechten Seite tankt sich Mikkel Kaufmann im Strafraum bis zur Grundlinie durch. Er legt den Ball in den Rückraum für Fabian Schleusener auf. Der scheitert mit seinem Schuss aus acht Metern an SSV-Keeper Christian Ortag.

Ulm hat in dieser Saison erst drei Begegnungen gewonnen. Damit haben sie die wenigsten Siege aller Mannschaften in der Liga. In den vergangenen Wochen gab es immerhin zwei Remis gegen die SV 07 Elversberg (0:0) und Eintracht Braunschweig (1:1). Am vergangenen Wochenende kam der 1. FC Köln im Donaustadion erst in der 86. Minute zum Siegtreffer. Einen Sieg gab es zuletzt am 19. Spieltag gegen das Schlusslicht aus Regensburg (5:1).