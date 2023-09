33. München versucht, wieder konsequenter zu Werke zu gehen, um dem Gegner nicht mehr so viele Spielanteile wie in den letzten Minuten zu geben.

32. Recht üppig kommen die Gäste inzwischen zum Torabschluss. Jetzt feuert Torsten Ankert. Einmal mehr ist Mathias Niederberger nicht zu überwinden.

31. Die Gäste setzen nach, arbeiten weiter zum Tor. Josef Eham mischt da mit. Dann kommt Jakub Borzęcki in zentraler Position zum Schuss. Das Ding kommt nicht durch, der Stürmer stochert nach, doch dann ist der Puck nicht mehr spielbar.

30. Gute Chance für die DEG! Düsseldorf greift über rechts an. Moritz Wirth spielt über die Bande zu Kevin Clark. Dieser schießt aus dem Bullykreis. Mathias Niederberger pariert, danach hat Philip Gogulla nicht genug Zeit, den Rebound zu verwerten.

28. Blum an die Querlatte! Nun zeigt die DEG einen guten Spielzug. Josef Eham kommt zum Abschluss, verfehlt allerdings die Kiste. Auf der Gegenseite führt Andreas Eder den Puck hinter dem Tor, passt gut auf Jonathon Blum. Dessen Handgelenkschuss landet oben links an der Querlatte.

27. Links von der blauen Linie bringt Alexander Blank einen Handgelenkschuss an. Da herrscht durchaus etwas Verkehr in der Schussbahn. Dennoch behält Mathias Niederberger den Durchblick und macht die Scheibe fest.

26. Danach zeigen die Düsseldorfer gleich wieder eine Reaktion, ergreifen selbst die Initiative. Alexander Ehl hält da den Schläger rein. Doch insgesamt sind die größeren Spielanteile weiterhin aufseiten des Meisters, der immer wieder Druckphasen auf die Beine stellen kann.

25. Red Bull bleibt dran, zieht übe rein gewonnenes Bully einen einstudierten Spielzug auf. Im Slot taucht Markus Eisenschmid auf, kann aber nicht zielführend abfälschen.

24. Sofort wird München gefährlich. Andreas Eder scheitert frei an Henrik Haukeland, Sekunden später schießt Ryan McKiernan, Ben Smith hält geschickt den Schläger rein, bringt die Scheibe aber nicht aufs Tor.

23. Dann befreien sich die Hausherren, kommen auch zum Abschluss. Fortan gelingt es den Gästen nicht mehr, ein nennenswertes Powerplay aufzuziehen. Wenig später kehrt Ryan McKiernan von der Strafbank zurück.

22. Es dauert eine halbe Minute, bis die DEG in der Powerplay-Formation ist. Und dann arbeitet man such zum Tor, das wirkt im Ansatz vielversprechend, doch einen klaren Abschluss gibt es nicht.

21. Ryan McKiernan München Kleine Strafe (2 Minuten) für Ryan McKiernan (EHC München)

Wegen eines Beinstellens gegen Bennet Roßmy findet sich Ryan McKiernan auf der Strafbank ein.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Nach dem Auftaktdrittel des Saisoneröffnungsspiels führt der EHC Red Bull München gegen die Düsseldorfer EG mit 2:0 und hat das der Effizienz in Überzahl zu verdanken. Zwei Powerplays gab es für das Team von Toni Söderholm. Beide hatten Erfolg und das innerhalb von 45 Sekunden. Dieser Doppelschlag fiel in die starke Münchner Phase Mitte des Drittels. Die Gäste hatten anfangs gut reingefunden, die ersten Akzente gesetzt. Später kamen die Rheinländer über ein eigenen Powerplay wieder besser zur Geltung. Nur ein Tor wollte nicht gelingen. So rennen die Düsseldorfer gegen den Meister nun einem Rückstand hinterher, was die heutige Aufgabe natürlich noch erheblich erschwert.

20. Ende 1. Drittel

19. Nun übernimmt München wieder das Kommando, taucht gefährlich vor dem Tor auf. Dort wirkt man jetzt etwas zu verspielt. Ben Smith möchte noch einmal querspielen und findet Austin Ortega nicht.

18. Letztlich können die Gäste ihre Überzahl nicht nutzen. In diesem Moment kehrt Patrick Hager von der Strafbank zurück und komplettiert die Reihen seiner Mannschaft.

17. Düsseldorf zieht ein starkes Powerplay auf, bekommt Chancen durch Josef Eham und Phil Varone. Weiterhin ist Mathias Niederberger nicht zu überwinden. Dann hat Münchens Goalie Glück, als ihm die Scheibe durch die Schoner rutscht. Im Torraum rettet Dominik Bittner für seinen Torhüter.

16. Patrick Hager München Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Hager (EHC München)

Nach einem Halten von Patrick Hager in der neutralen Zone gegen Philip Gogulla gibt es die erste Zeitstrafe für die Gastgeber.

16. Immerhin halten sich die Düsseldorfer jetzt mal eisern im gegnerischen Drittel. Von hinter dem Tor spielt Josef Eham den Pass. Alexander Blank taucht links vor dem Tor auf, findet aber keinen Weg vorbei an Mathias Niederberger.

15. Jetzt schütteln die Gäste die Nachwirkungen des Doppelschlages ab und inszenieren selbst wieder etwas nach vorn. Im Ansatz schaut das ganz ordentlich aus, zwingend zum Abschluss kommen die Rheinländer aber nicht mehr.

13. Innerhalb einer Dreiviertelminute haben die Münchener hier vorerst die Weichen gestellt. Der Meister hat längst alles im Griff, dominiert das Geschehen. Die DEG wirkt beeindruckt.

12. Andreas Eder München Tor für den EHC München, 2:0 durch Andreas Eder

Diesmal geht es noch schneller. Ganze elf Sekunden benötigen die Roten Bullen, um in Überzahl erfolgreich zu werden. Adam Almquist verlagert das Spiel auf die rechte Seite. Dort nimmt Andreas Eder Maß. Henrik Haukeland sieht das Unheil zu spät nahen, weil ihm Patrick Hager kurz die Sicht nimmt, und bekommt das Ding letztlich durch die Schoner eingeschenkt. Das 72. DEL-Tor für Eder!

12. Kevin Clark Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Kevin Clark (Düsseldorfer EG)

Erneut muss ein Gästespieler runter. Kevin Clark wird nach einem Halten gegen Dominik Bittner in die Kühlbox geschickt.

11. Ben Street München Tor für den EHC München, 1:0 durch Ben Street

In Überzahl legen sich die Hausherren den Gegner zurecht. Auf links führt Austin Ortega die Scheibe, spielt zurück zu Maximilian Kastner. Dann geht es weiter in den rechten Bullykreis. Dort feuert Ben Street seinen Onetimer entschlossen und unhaltbar ins kurze Eck. Für den 36-jährigen Kanadier ist das der 29. DEL-Treffer.

10. Sinan Akdağ Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Sinan Akdağ (Düsseldorfer EG)

Die erste Strafzeit der neuen Spielzeit kassiert Düsseldorfs Sinan Akdağ wegen eines Hakens.

10. Strafe angezeigt! Mathias Niederberger eilt vom Eis, dafür kommt als sechster Feldspieler Andreas Eder. Doch eine Torchance ergibt sich nicht.

10. München behält den Fuß auf dem Gas. Nach einem gewonnenen Bully feuert Markus Eisenschmid aus der Drehung. Henrik Haukeland fischt das Ding weg.

9. Erst dann können sich die Düsseldorfer befreien, starten kurz darauf einen Gegenangriff, den Philip Gogulla abschließt. An Mathias Niederberger ist kein Vorbeikommen.

8. Erstmals bauen die Gastgeber richtig Druck auf, setzen sich in der Angriffszone fest. Lange kann die DEG nicht wechseln. Aus der Drehung zieht Maximilian Daubner ab und verfehlt das Ziel.

7. Red Bull kommt stärker auf. Am linken Bullykreis kommt Konrad Abeltshauser recht unbedrängt zum Schuss. Henrik Haukeland sieht das Hartgummi kommen und pariert.

6. Die Chance der Gäste verstehen die Hausherren als Herausforderung, mehr zu tun. Der Puck läuft gut durch die Reihen. Aus dem rechten Bullykreis legt Trevor Parkes für Markus Eisenschmid auf. Dessen Schuss verfehlt die Kiste von Henrik Haukeland.

4. Dann bringt Philip Gogulla vom Bully weg den ersten Torschuss dieser Begegnung an. Kurz darauf kurvt Kevin Clark hinter dem Tor rum. Die Scheibe rutscht auf der anderen Seite zu Phil Varone. Aus kurzer Distanz kann der die Scheibe nicht im Tor unterbringen. Die DEG setzt die ersten Akzente.

3. München kann sich noch gar nicht entfalten. Die Roten Bullen bleiben zumeist schon in der neutralen Zone hängen, tun sich recht schwer.

2. Düsseldorf beteiligt sich in der Anfangsphase sehr aktiv am Spielgeschehen. Verstecken wollen sich die Rheinländer hier nicht. Noch sind beide Teams in der Findungsphase, sonderlich viel läuft nicht zusammen.

1. Zwischen den Pfosten beginnen Mathias Niederberger auf Münchner und Henrik Haukeland, Torhüter der vergangenen Saison, auf Düsseldorfer Seite.

1. Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen heute übrigens Sean MacFarlane und Martin Frano sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gegen die Linesperson Joshua Römer und Marius Wölzmüller zur Hand.

Jetzt gibt noch eine kleine Zeremonie. Der deutsche Meister Red Bull München wird geehrt, der Pokal nochmals präsentiert und das Banner unters Dach des Olympia-Eisstadions am Oberwiesenfeld gezogen. Feierliche Musik dazu – diese Zeit nimmt man sich einfach.

Beide Klubs gehen mit neuen Trainern in die Saison. Aufseiten der Hausherren hat jetzt der ehemalige Bundestrainer Toni Söderholm das Sagen. Bei den Rheinländern ist Thomas Dolak zum Chefcoach aufgestiegen, hat gleich mal schwerwiegende Ausfälle zu verkraften. Stephen MacAulay, Brendan O’Donnell, Kyle Cumiskey und Alec McCrea fehlen aus unterschiedlichen Gründen. Söderholm kann nicht auf die verletzten Yasin Ehliz, Chris DeSousa und Filip Varejcka zurückgreifen.

Übrigens gehen die Münchener nicht nur als Champion an den Start, die Roten Bullen hatten sich während der vergangenen Saison auch als mit Abstand beste Mannschaft der Hauptrunde herauskristallisiert. Über die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die Grizzlys Wolfsburg und den ERC Ingolstadt stürmte man zum Titel. Düsseldorf erreicht den siebten Platz, setzte sich in der ersten Playoff-Runde gegen die Löwen Frankfurt durch, scheiterte im Viertelfinale aber am späteren Vizemeister Ingolstadt.

Während der Hauptrunde hat jedes Team 52 Partien zu bestreiten. Die Top 6 der Abschlusstabelle werden direkt ins Playoff-Viertelfinale einziehen. Die Ränge sieben bis zehn berechtigen zur Teilnahme an der ersten Playoff-Runde. Dem Tabellenletzten droht der Abstieg, sollte der Meister der DEL2 die Lizenz für die höchste deutsche Spielklasse beantragen und erhalten.

Nach der zwischenzeitlichen Aufstockung als Zugeständnis nach dem Saisonabbruch während der Corona-Pandemie (2019/2020) kehrt die Liga zur ursprünglich gewünschten Teilnehmerzahl zurück. Dem Wettbewerb werden sich also 14 Mannschaften stellen. Mit dabei sind sieben der zehn bisherigen DEL-Meister. Rekordchampion Eisbären Berlin (neun Titel). Titelverteidiger München (vier) sowie der siebenfache Titelträger Adler Mannheim gehören zum engsten Favoritenkreis für die im April 2024 mit den Playoffs endende Spielzeit. Chancen werden aber auch den Kölner Haien (zwei) eingeräumt. Die DEG gewann ihren einzigen DEL-Titel 1996.