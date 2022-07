Stabhochsprung 6,21 m! Duplantis mit Wanhsinns-Weltrekord zu Gold Stand: 25.07.2022 05:09 Uhr

Mit einem Wahnsinns-Weltrekord hat sich Armand "Mondo" Duplantis in Eugene seinen ersten Weltmeistertitel geholt. Der Stabhochsprung-Star sprang mit 6,21 m zu Gold. Oleg Zernikel überraschte als starker Fünfter, Bo Kanda Lita Baehre wurde Siebter.

Alle hatten eine Flugshow vom Überflieger Duplantis erwartet und der lieferte. Im zweiten Versuch nahm der Olympiasieger die 6,21 m und verbesserte seine alte Bestmarke um einen Zentimeter. Für den 22-Jährigen ist es der dritte Weltrekord in diesem Jahr. Am 7. März hatte er bei der Hallen-WM in Belgrad 6,20 Meter überquert und zwei Wochen zuvor an gleicher Stelle 6,19 Meter. Im Stabhochsprung sind erzielte Weltrekorde in der Halle und im Freien gleichgestellt.