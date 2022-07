Der letzte WM-Tag im Überblick Olympiasieger Stano gewinnt auch WM-Gold im Gehen Stand: 24.07.2022 18:21 Uhr

Massimo Stano aus Italien ist der erste Weltmeister im Gehen über die 35 km lange Strecke, die erstmals bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf dem Programm stand. Die beiden DLV-Athleten waren chancenlos. Zum Abschluss der WM stehen noch acht weitere Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm. Der zehnte Wettkampftag in Eugene im Überblick.

Gehen 35 km der Männer: Olympiasieger Stano triumphiert

Die WM-Premiere über 35 km hatte zwei Phasen: Die ersten 20 Kilometer bestimmte der Japaner Daisuke Matsunaga mit einer Solovorstellung an der Spitze, dann holten ihn die Verfolger ein. Das Tempo blieb danach hoch, aus einer siebenköpfigen Spitzengruppe konnten sich drei Kilometer vor Schluss 20-km-Olympiasieger Stano aus Italien und der Japaner Masatona Kawano entscheidend absetzen. Stano rettete einen ganz knappen Vorsprung ins Ziel - er siegte in 2:23:14 Stunden, für Kawano stoppte die Uhr bei 2:23:15 Stunden. Für Italien war es das erste WM-Gold in Eugene. Perseus Karlström aus Schweden gewann wie schon über 20 km die Bronzemedaille (2:23:44).

Über 20 km Gehen hatte es am ersten Wettkampftag einen japanischen Doppelerfolg bei den Männern gegeben, die beiden Rennen der Frauen über 20 und 35 km gewann die Peruanerin Kimberley Garcia Lopez.

Dohmann und Junghannß chancenlos

Die beiden deutschen Geher waren erst etwa bei Kilometer 30, als Stano und Kawano ins Ziel kamen: Der Erfurter Karl Junghannß auf Platz 34 (2:38:50 Std.) und Carl Dohmann aus Baden-Baden als 40. (2:45:40 Std.) hatten mit der Entscheidung um Gold, Silber und Bronze nichts zu tun.

Für Carl Dohmann (l.) und Karl Junghannß war das Tempo an der Spitze des Rennens viel zu hoch.

Christopher Linke vom SC Potsdam, über 20 km vorzeitig ausgestiegen, konnte wegen eines positiven Corona-Tests nicht starten. Noch geschwächt von seiner Covid-19-Erkrankung hatte der Olympia-Silbermedaillengewinner über 50 km, Jonathan Hilbert, auf eine WM-Teilnahme verzichtet. Er will aber bei der EM in München (15. bis 21. August) dabei sein.

Acht weitere Entscheidungen am Schlusstag

Nach zehn Tagen gehen in der Nacht zu Montag (MESZ) die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene zu Ende. Zum Abschluss gibt es noch acht weitere Medaillen-Entscheidungen - vier davon mit deutscher Beteiligung. Im Stabhochsprung der Männer (ab 2.25 Uhr MESZ) gilt Bo Kanda Lita Baehre aus Leverkusen als Kandidat für einen Platz auf dem Treppchen, wenn die Form stimmt. Im Weitsprung geht Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Malaika Mihambo mit der Favoritenbürde in den Wettkampf (2.50 Uhr MESZ).

Für den gebürtigen Amerikaner Sam Parsons von Eintracht Frankfurt ist dagegen schon der Start im Finale über 5.000 m (3.05 Uhr MESZ) ein großer Erfolg. Um 4.20 Uhr MESZ beenden die Zehnkämpfer ihren kräftezehrenden, zweitägigen Wettkampf mit dem Lauf über 1.500 m. Ob Niklas Kaul dann noch ein Wörtchen mitzureden hat über einen Medaillen-Platz? Abwarten!