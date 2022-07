Stabhochsprung in Eugene Armand Duplantis - Wunderkind, Weltrekordler und Weltmeister? Stand: 21.07.2022 14:01 Uhr

Mit Superlativen soll man vorsichtig sein, aber bei Armand "Mondo" Duplantis führt kein Weg daran vorbei. Der Olympiasieger und Weltrekordler ist die Lichtgestalt des Stabhochsprungs - im Alter von 22 Jahren. Bei der Leichtathletik-WM in Eugene wird der schwedische "Himmelsstürmer" wohl wieder in eigenen Sphären unterwegs sein. Was macht er so viel besser als alle anderen? Und wo soll das noch enden?

Von Matthias Heidrich

In Stockholm stockte den Zuschauern der Atem. 6,16 m, zweiter Versuch. "Mondo" Duplantis jagte wie immer mit einem Höllentempo auf die Sprunganlage zu. Einen gelben, überdimensionierten Stab im Anschlag, keine Zweifel, nur der Fokus auf den Einstichkasten, konzentriert auf den komplizierten Bewegungsablauf.

"Duplantis ist auf einem anderen Planeten unterwegs"

Schnelligkeit, Kraft und turnerisches Geschick: Stabhochspringer müssen komplette Sportler sein und auch noch die Energie des Stabes in luftiger Höhe händeln können. Duplantis kann das alles, besser als alle anderen - und es sieht dabei noch spielend leicht aus. So wie in Stockholm, wo er die 6,16 m im zweiten Versuch knackte.

"Ein monströser Sprung", sagte Konkurrent und Freund Renaud Lavillenie, der französische Olympiasieger von London 2012. "Er zeigt, dass er auf einem anderen Planeten unterwegs ist."

Wieder eine Bestmarke des Schweden. Höher ist unter freiem Himmel noch nie ein Mensch gesprungen. In der Halle schon, Duplantis natürlich, 6,20 m sogar, im vergangenen März bei der WM in Belgrad - diese Höhe führt der Weltverband seitdem als alleingültigen Weltrekord.

Der junge Schwede hat "noch Luft nach oben"

6,16 m an der frischen Luft, oder vier Zentimeter mehr mit Dach über dem Kopf: Der 22-Jährige ist unter allen Bedingungen in seiner eigenen Stabhochsprung-Welt unterwegs. Nächster Stopp der Duplantis-Flugshow: Eugene. Am Samstag (2.05 Uhr MESZ/live im Ersten und bei sportschau.de) steht die Qualifikation an, am letzten WM-Tag (Montag, 2.25 Uhr MESZ/live im Ersten und bei sportschau.de) das Finale.

ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann Einzig das Ansägen seines Stabes, das heimliche Verlegen seiner Anlaufmarkierung oder das Einschließen auf der Toilette könnte ihn auf dem Weg zum Titel marginal einschränken.

Er habe "noch Luft nach oben", hatte Duplantis nach seinem Triumph zu Hause in Stockholm verkündet. Man mag es kaum glauben, aber eine Freiluft-WM-Goldmedaille hat der Sohn einer schwedischen Mutter und eines amerikanischen Vaters noch nicht im Schrank hängen. Vor drei Jahren in Doha musste er Sam Kendricks den Vortritt lassen. Beide übersprangen 5,97 m, doch der Amerikaner hatte weniger Fehlversuche vorzuweisen.

Was macht Duplantis so viel besser als alle anderen?

In Eugene ist Gold für Duplantis reserviert, bei dem sich alle fragen: Warum ist er so viel besser als der Rest? "Wenn ich die 100 Meter laufen würde, könnte ich 10,50 Sekunden unterbieten", hat der in Lafayette in Louisiana geborene Stabhochspringer einmal der "FAZ" gesagt. Die Geschwindigkeit seines Anlaufs sucht seinesgleichen und ist die Grundlage für solche Höhen.

Hinzu kommen besonders harte und lange Stäbe und der geschmeidige Übergang von Anlauf in den Sprung. Beim Absenken des Stabes verlieren viele Athleten an Tempo, weil sie sich zu sehr darauf konzentrieren müssen, ihr Sprunggerät im Einstichkasten unterzubringen. Bei Duplantis ist der Ablauf wie aus einem Guss.

Mit dem Besenstiel im Wohnzimmer geübt

Kein Wunder, ist er doch quasi mit dem Stab in der Hand aufgewachsen. Papa Greg war auch Stabhochspringer, Mama Helena feierte als Siebenkämpferin Erfolge. Der kleine "Mondo" übte schon mit einem Besenstiel im Wohnzimmer, unweit vom Elternhaus entfernt ließ die Familie Duplantis eine Stabhochsprung-Anlage für den Sohnemann errichten. Mit sieben Jahre sprang dieser schon die ersten Rekorde.

"Er hat als kleiner Junge schon damit angefangen. Das unterscheidet ihn von allen anderen", erklärt Stabhochsprung-Bundestrainerin Christine Adams. Er habe den Sprung perfektioniert, müsse gar nicht mehr groß nachdenken, wenn er springe.

Das Ziel: Besser als Bubka sein

"Man kann sich nicht vorstellen, wo er aufhören wird", sagt Altmeister Lavillenie. Duplantis betont, dass er gerade erst angefangen hat. Er will in die Geschichtsbücher, und dort vor Stabhochsprung-Ikone Sergej Bubka stehen. "Ich will wie Bubka zu seiner Zeit das Next-Level erreichen, etwas Großartiges, Legendäres. Ich will mehr Olympiasiege holen als er, mehr Weltmeisterschaften", sagt der Schwede.

Den einen Olympiasieg des Ukrainers (1988 in Seoul als Athlet der Sowjetunion) hat Duplantis mit Gold in Tokio 2021 egalisiert. Die sechs Weltmeistertitel und 35 Weltrekorde Bubkas, wirtschaftlich geschickt um Zentimeter für Zentimeter verbessert, dürften da schon schwieriger werden. Das Superlativ "unmöglich" möchte man in Verbindung mit Duplantis aber lieber nicht in den Mund nehmen.