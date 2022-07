Titelverteidiger Desisa entthront Äthiopier Tola gewinnt Marathon-Gold in WM-Rekordzeit Stand: 17.07.2022 17:37 Uhr

Das Marathon-Rennen der Männer bei der Leichtathletik-WM in Eugene endete am Sonntag mit einem äthiopischen Doppelerfolg: Tamirat Tola gewann in WM-Rekordzeit vor Mosinet Geremew. Bronze ging nach Belgien, der deutsche Starter Tom Gröschel kam mit viel Rückstand ins Ziel. Titelverteidiger Lelisa Desisa aus Äthiopien gab auf.

Tola hatte vor fünf Jahren in London schon einmal WM-Gold ins Visier genommen - damals aber in der Schlussphase des Rennens zu forsch attackiert und nur mit Mühe die Silbermedaille retten können. "Ich habe aus meinem Fehler von 2017 gelernt und habe alles sichergestellt, dass mir das nicht noch einmal passiert", sagte Tola am Sonntag (17.07.2022) nach seinem Triumph in Eugene. "Für mich ist heute ein Traum wahr geworden."

Zur Hälfte der Strecke führte noch der Kenianer Barnabas Kiptum, eine größere Spitzengruppe war auch noch bis etwa zehn Kilometer vor dem Ziel zusammen, dann aber verschärfte Tola das Tempo. Die komplette Konkurrenz konnte diesem Antritt nicht folgen. Der 30-Jährige verschaffte sich an der Spitze schnell einen kleinen Vorsprung, baute diesen aus und lief schließlich ungefährdet zum Sieg - nach 2:05:36 Stunden war er in WM-Rekordzeit im Ziel. Die bisherige Bestmarke hatte der Kenianer Abel Kirui 2009 in Berlin (2:06:54) erzielt.

Wieder Silber für Geremew - Abdi wie bei Olympia Dritter

Tolas äthiopischer Teamkollege Mosinet Geremew (2:06:44) wurde mit mehr als einer Minute Rückstand - wie schon 2019 in Doha - Zweiter. Der Olympia-Dritte Bashir Abdi aus Belgien (2:06:48) gewann seine zweite Bronzemedaille bei einem Großereignis in Folge. Die Läufer-Nation Kenia ging in Abwesenheit von Superstar Eliud Kipchoge leer aus. Lawrence Cherono, Olympiavierter im vergangenen Jahr, war am Vortag des WM-Rennens wegen eines Dopingvergehens suspendiert worden.

Tola entthronte bei seinem Erfolg in Eugene auch den Weltmeister von 2019 in Doha: Der 32 Jahre alte Lelisa Desisa aus Äthiopien konnte in dem schnellen Rennen mit der Spitzengruppe nicht mithalten und gab nach knapp 30 Kilometern auf.

Gröschel als einziger Deutscher am Start - und als 43. im Ziel

Als einziger deutscher Athlet war Tom Gröschel an den Start gegangen. Der Rostocker kam mit viel Rückstand in einer Zeit von 2:14:57 Stunden auf Platz 43 ins Ziel. "Das war ein superhartes Rennen. Ich konnte mich am Ende noch Stück für Stück nach vorne arbeiten", sagte der 30-Jährige nach dem Zieleinlauf im ZDF. "Ich bin glücklich und froh, dass es jetzt vorbei ist." Hendrik Pfeiffer und der deutsche Rekordhalter Amanal Petros konzentrieren sich auf die EM in München (15. bis 21. August).

Tom Gröschel konnte gegen Ende des Rennens noch ein paar Plätze aufholen.

Beim Rennen in Eugene, das auf einem dreimal zu laufenden 14-Kilometer-Rundkurs stattfand, mussten die insgesamt 63 Läufer aus 33 Nationen hellwach sein - der Startschuss fiel bereits um 6.15 Uhr Ortszeit. So konnten die Athleten die Strecke bei angenehm kühlen Temperaturen um etwa 15 Grad Celsius absolvieren.