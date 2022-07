Favorit über 110 m Hürden Devon Allen: Erst Weltmeister und dann NFL-Star? Stand: 17.07.2022 14:52 Uhr

Der Amerikaner Devon Allen greift in der Nacht zu Montag in Eugene über 110 m Hürden nach Gold. Neun Tage nach dem WM-Finale startet seine zweite Karriere - als Footballer bei den Philadelphia Eagles.

Der sogenannte "40 Yard Dash" ist ein wichtiger Test im Football. Beim Sprint über 40 Yards (36,5 m) wird die Endgeschwindigkeit und auch die Beschleunigung von Spielern gemessen. Alles unter 4,4 Sekunden ist sehr gut und lässt die Coaches der NFL-Clubs aufhorchen. Devon Allen wurde im April beim sogenannten Pro Day der National Football League mit 4,35 Sekunden gestoppt. Der Lohn war einen Dreijahresvertrag beim NFL-Team Philadelphia Eagles für den Wide Receiver, der schon im College Football gespielt hat.

Zuvor schon zweigleisig unterwegs, konzentrierte sich der 27-Jährige ab 2016 allerdings auf den Hürdensprint. Keine schlechte Entscheidung: Dreimal war Allen US-Meister, er stand 2016 und 2020 jeweils im Finallauf bei den Olympischen Spielen. In Tokio lief er in einer Zeit von 13,14 Sekunden nur um 0,04 Sekunden an Bronze vorbei.

Nur 0,04 Sekunden am Weltrekord vorbei

Mitte Juni folgte der Paukenschlag. Beim Grand Prix in New York lief Allen die drittbeste Zeit der Geschichte über die zehn Hürden: 12,84 Sekunden. Er verfehlte dabei den zehn Jahre alten Weltrekord seines Landsmanns Aries Merritt nur um 0,04 Sekunden. Grant Holloway (USA), Weltmeister, Zweiter bei Olympia in Tokio und Zweitschnellster über die 110 m Hürden (12,81), war überraschend chancenlos. Eine beeindruckende Darbietung Allens, der wegen einer Corona-Infektion Anfang Juni eine Woche lang gar nicht trainieren konnte.

Halbfinale und Finale binnen zweieinhalb Stunden

Eigentlich wollte der Athlet aus Phoenix/Arizona schon 2020 zum Football zurück, schob den Plan aber wegen der Corona-bedingten Verschiebung der Tokio-Spiele auf. Jetzt hat der Amerikaner die Chance, sich bei seiner Heim-WM zum besten Hürdensprinter der Welt zu küren. Am Montag (2.05 Uhr, im Liveticker bei sportschau.de) stehen zunächst die Halbfinals an, ehe es gut zwei Stunden später (4.30 Uhr, im Liveticker bei sportschau.de) im Finale um Gold, Silber und Bronze geht.

Allens Heim-WM im doppelten Sinne

Für Allen ist es eine Heim-WM im doppelten Sinne. Er hat die University of Oregon in Eugene besucht. Fast in Sichtweite des Hayward Field Stadium liegt das Autzen Stadium, in dem das Multitalent für die "Oregon Ducks" College-Football gespielt hat.

Kurz nach dem Hürden-Showdown bei der Leichtathletik-WM muss Allen gedanklich wieder auf Football umstellen. Bereits am 26. Juli beginnt das Trainingscamp der Philadelphia Eagles. Dann kämpft der Wide Receiver um einen festen Platz im Kader des NFL-Teams, nur dann tritt sein Vertrag samt 800.000 Dollar Jahresgehalt in Kraft. Aber im Hürden nehmen hat Allen ja mittlerweile einige Erfahrung.