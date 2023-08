Leichtathletik-WM Budapest Tamberi Weltmeister - Potye im Hochsprung-Krimi Fünfter Stand: 22.08.2023 22:31 Uhr

Olympiasieger, Europameister und jetzt auch Weltmeister: Gianmarco Tamberi hat die Flugshow im Hochsprung-Finale bei der Leichtathletik-WM in Budapest für sich entschieden. Tobias Potye verpasste als Fünfter knapp eine Medaille.

Tobias Potye schrie seinen Frust heraus, er haderte und raufte sich die Haare. Denn der Vize-Europameister wusste, dass seine guten 2,33 m zu Bronze hätten reichen können. Hätte. Doch so wurde der Münchner am Ende "nur" Fünfter. Potye überquerte die 2,33 m allerdings erst im zweiten Versuch, hätte er die Latte gleich im ersten Durchgang überquert, hätte der 28-Jährige Bronze mit nach Hause genommen. Doch so zerplatzte eine der wenigen großen Medaillen-Hoffnungen des deutschen Teams in Ungarn. Und für Potye sein ganz persönlicher Traum.

WM-Gold ging erstmals an Gianmarco Tamberi aus Italien, der 2,36 m meisterte. Silber sicherte sich der höhengleiche US-Amerikaner JuVaughn Harrison. Statt Potye holte Titelverteidiger Mutaz Essa Barshim (2,33/Katar) Bronze.

2,36 m seien "schon eine Hausnummer. Aber nach dem 33er war mir klar, dass ich das springen konnte", sagte Potye der Sportschau, doch ganz reichte es eben nicht. Dennoch: "Ich bin stolz, dass ich das heute geschafft habe. Ich habe gewonnen in meinen Augen."

Potye hatte im Vorfeld der WM 2,34 m übersprungen und war als Nummer drei der Welt nach Budapest geflogen, das Ziel des Informatik-Studenten: Ein ähnlicher Coup wie bei der Heim-EM im Vorjahr. Doch als die Latte auf 2,36 m gelegt wurde, konnte Potye nicht mehr mithalten - es wäre eine Verbesserung seiner Bestleistung um zwei Zentimeter gewesen.

Dabei versuchte sich Potye immer wieder zu pushen, klopfte sich auf die Wangen, die Oberschenkel, nach dem Motto: Aufwachen, Junge. Seine Einstiegshöhe von 2,20 m hatte er problemlos gemeistert, dann die 2,25 m erst im zweiten, die 2,29 m wieder im ersten. Die 2,33 m leider wieder erst im zweiten. Im Glutofen von Budapest ging Potye dann bei 2,36 m die Puste aus.