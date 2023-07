True Athletes Classics in Leverkusen Stabhochspringer Zernikel sichert sich WM-Ticket Stand: 29.07.2023 18:17 Uhr

Stabhochspringer Oleg Zernikel hat sich bei den True Athletes Classics in Leverkusen seine Fahrkarte zur Leichtathletik-WM in Budapest gesichert.

Der 28-Jährige vom ASV Landau übersprang 5,65 Meter und teilte sich den Sieg beim Leichtathletik-Meeting mit dem Türken Ersu Şaşma. Damit erfüllte Zernikel die Bestätigungsnorm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die WM in der ungarischen Hauptstadt (19. bis 27. August 2023/live im Stream auf sportschau.de und in der ARD).

Bo Kanda Lita Baehre bangt um WM-Start

In Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre bangt ein weiterer deutscher Hoffnungsträger um seinen Start bei der WM. Der EM-Zweite leidet nach wie vor unter den Folgen eines Sturzes in den Einstichkasten beim Diamond-League-Meeting in Monaco vor gut einer Woche.

Lita Baehre kam bei dem Sturz zwar mit Prellungen davon, am Rande des Meetings in Leverkusen sagte der deutsche Meister in der ARD aber, sein Start werde sich in den nächsten Wochen entscheiden. "Die Flüssigkeit muss rausgehen. Wenn die drinbleibt, dann wird es erst mal nichts mit der WM", erklärte der 24-Jährige.

Nominierungszeitraum endet am 30. Juli

Es war das erste große Kräftemessen der Leichtathletik-Elite auf nationaler Ebene nach den deutschen Meisterschaften. Für viele der deutsche Starter in 13 Disziplinen ging es um die vielleicht letzte Chance, die Norm und damit die Qualifikation für die WM zu erreichen.

Für die WM in Budapest hat der DLV bisher 28 Sportlerinnen und Sportler offiziell nominiert - 14 Frauen und 14 Männer. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo musste jedoch verletzungsbedingt schon absagen. Doch auch nach dem Ende des Nominierungszeitraums am 30. Juli ist die Qualifikation noch möglich. So können sich die Athleten auch noch über die Weltrangliste empfehlen. Dazu müssen sie aber wie Zernikel die Bestätigungsnorm des DLV erreichen.