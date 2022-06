Hockey | Bundesliga

Final Four der Hockey-Bundesligen: Der Showdown in Bonn

Stand: 03.06.2022, 08:46 Uhr

Das Final Four der Hockey-Bundesligen am Wochenende in Bonn kommt mit Neuerungen: Die Männer spielen vor den Frauen und ermitteln auch den Drittplatzierten. sportschau.de überträgt live.