Handball-WM 2025 Schweiz mit Remis bei Portner-Gala Stand: 15.01.2025 20:57 Uhr

Die Schweiz hat beim 17:17-Unentschieden gegen Tschechien den ersten Sieg verpasst. Ansonsten blieben die großen Überraschungen am zweiten WM-Tag zunächst aus, die Favoriten aus den Niederlanden, Portugal und Ägypten setzten sich allesamt souverän durch.

Von Julie Bärthel

Ohne ihren verletzten Rückraum-Star Manuel Zehner (SC Magdeburg) kamen die Eidgenossen nicht über eine Punkteteilung hinaus. Im dänischen Herning wurde die erste Hälfte vor allem von zwei Spielern geprägt: den beiden Torhütern. Nikola Portner aufseiten der Schweiz glänzte mit 57% gehaltener Bälle, sein tschechisches Gegenüber Tomáš Mrkva ebenfalls mit einer Weltklasse-Quote von 42,9%.

In der Offensive war es einem starken Lenny Rubin (TVB Stuttgart) zu verdanken, dass die Eidgenossen mit einer knappen 8:7-Führung in die Halbzeit gehen konnten. Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Angriffsreihen ihre Durchschlagskraft wiederfanden. 18 Sekunden vor Ende des Spiels nahm Andy Schmid, Trainer der Schweiz, das finale Time-Out. Trotz klarer Vorgabe gelang den Schweizern kein Torwurf mehr, sodass die beiden Teams mit einem Unentschieden in die Gruppenphase starten. Torwart Portner wurde im Anschluss folgerichtig zum Spieler des Spiels gewählt.

Niederlande feiern Schützenfest

In der Gruppe D wurde es zwischen der Niederlande und Guniea erwartet deutlich. Beim 40:23 (21:8)-Sieg traf der Bundesliga-Profi Rutger ten Velde (Frisch Auf Göppingen) mit neun Toren am häufigsten.

Ähnlich deutlich machte es Portgual im Duell der Gruppe E mit den USA. Trotz der kurzfristigen Doping-Suspendierung ihres Rückraumspielers Miguel Martins überzeugten es in seinem Auftaktspiel und ließ beim 30:21 (15:10)-Erfolg nie Zweifel aufkommen.

Afrikameister Ägypten gewann sein erstes Vorrundenspiel der Gruppe H in der Arena Zagreb überraschend deutlich 39:25 (21:11) gegen Argentinien. Ohne die spielstarken Simonet-Brüder, die bei der WM aus persönlichen Gründen fehlen, blieben die Südamerikaner über weite Strecken des Spiels blass. Ägyptens Ali Zein (5 Tore) von CS Dinamo Bukarest wurde Spieler des Spiels.