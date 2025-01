Handball-WM 2025 Norwegen stolpert über Brasilien - Schweiz geizt mit Toren Stand: 15.01.2025 23:04 Uhr

In der Gruppe E gab es die erste dicke Überraschung bei der Handball-WM. Angeführt von einem starken Haniel Langaro gewann Brasilien mit 29:26 gegen Norwegen. Die Schweiz hat beim 17:17-Unentschieden gegen Tschechien den ersten Sieg verpasst, Kroatien feierte gegen Bahrain einen Start nach Maß.

Von Julie Bärthel

Ohne ihren verletzten Rückraum-Star Manuel Zehner (SC Magdeburg) kamen die Eidgenossen nicht über eine Punkteteilung hinaus. Im dänischen Herning wurde die erste Hälfte vor allem von zwei Spielern geprägt: den beiden Torhütern. Nikola Portner aufseiten der Schweiz glänzte mit 57 Prozent gehaltener Bälle, sein tschechisches Gegenüber Tomáš Mrkva ebenfalls mit einer Weltklasse-Quote von 42,9 Prozent.

Die Schweizer hatten mit dem letzten Angriff noch die Chance auf den Sieg, bekamen aber keinen Wurf mehr aufs Tor. So steht das Team von Andy Schmid mit einem Punkt da, belegt mit Tschechien hinter dem DHB-Team Platz zwei der Gruppe A.

Gruppe D - Niederlande feiern Schützenfest

In der Gruppe D wurde es zwischen der Niederlande und Guniea erwartet deutlich. Beim 40:23 (21:8)-Sieg traf der Bundesliga-Profi Rutger ten Velde (Frisch Auf Göppingen) mit neun Toren am häufigsten. In Varaždin trennten sich die Ungarn und Nordmazedonien 27:27 (14:14)-Unentschieden und das auch dank der frenetischen Unterstützung der zahlreich mitgereisten nordmazedonischen Fans. Damit führt die Niederlande nach dem ersten Spieltag die Tabelle der Gruppe D an.

Gruppe E - Gastgeber Norwegen enttäuscht

Ähnlich deutlich machte es Portgual im Duell der Gruppe E mit den USA. Trotz der kurzfristigen Doping-Suspendierung ihres Rückraumspielers Miguel Martins überzeugten die Portugiesen in ihrem Auftaktspiel und ließen beim 30:21 (15:10)-Erfolg nie Zweifel aufkommen. Gastgeber Norwegen dagegen enttäuschte vor eigenem Publikum in Oslo, verpatzte den Auftakt trotz Halbzeitführung mit 26:29 (14:12) gegen Brasilien. Haniel Langaro erzielte acht Treffer, die Norweger verwarfen vier Siebenmeter.

Gruppe H - Co-Gastgeber Kroatien gewinnt zum Auftakt

Afrikameister Ägypten gewann sein erstes Vorrundenspiel der Gruppe H in der Arena Zagreb überraschend deutlich 39:25 (21:11) gegen Argentinien. Ohne die spielstarken Simonet-Brüder, die bei der WM aus persönlichen Gründen fehlen, blieben die Südamerikaner über weite Strecken des Spiels blass. Ägyptens Ali Zein (5 Tore) von CS Dinamo Bukarest wurde Spieler des Spiels. Im zweiten Spiel der Gruppe gewann Co-Gastgeber Kroatien, angeführt von Rekordnationalspieler Domagoj Duvnjak, souverän mit 36:22 (17:9) gegen Bahrain. Es ist das letzte Großturnier des 36-jährigen Rückraumspielers für Kroatien.