Handball-WM 2023 Niederlande gewinnen zum Hauptrundenstart gegen Katar Stand: 19.01.2023 17:48 Uhr

Die niederländischen Handballer sind mit einem Sieg in die deutsche WM-Hauptrundengruppe gestartet. Die Mannschaft um Starspieler Luc Steins schlug Asienmeister Katar am Donnerstag (19.01.2023) nach einem Kraftakt 32:30 (15:19) und sammelte vor dem Duell mit Deutschland am Samstag (20.30 Uhr) weiteres Selbstvertrauen.

Die Niederländer haben nun 4:2 Punkte auf dem Konto, Katar besitzt nach der dritten Niederlage hingegen keine Chance mehr, das Viertelfinale zu erreichen. Am Abend treffen in der deutschen Hauptrundengruppe 3 noch Mitfavorit Norwegen (4 Punkte) und Serbien (2) aufeinander, zuvor spielt Deutschland (4) gegen bislang punktlose Argentinier (18 Uhr).

Das "Oranje"-Team lief am Donnerstag in der Spodek Arena in Kattowitz gegen Asienmeister Katar 50 Minuten lang einem Rückstand hinterher, ehe es das Auftaktspiel in der Gruppe 3, angeführt von den besten Schützen Rutger ten Velde (8) und dem Magdeburger Kay Smits (8), noch mit 32:30 (15:19) gewann. "Wir sind stark zurückgekommen" , lobte Steins und richtete den Blick gleich auf das Duell mit der DHB-Auswahl, "es wird ein hartes Spiel. Deutschland ist der Favorit, aber wir haben gegen Norwegen gezeigt, dass wir jeden unter Druck setzen können."

USA verlieren gegen Bahrain

In der zweiten Partie des Donnerstagnachmittags verloren die USA gegen Bahrain mit 27:32 (13:17).