Endgültiger WM-Kader DHB-Coach Gislason streicht Birlehm und Zechel Stand: 11.01.2025 22:24 Uhr

Deutschlands Handballer reisen am Montag (13.01.2025) ohne Kreisläufer Tim Zechel (SC Magdeburg) und Torhüter Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf) nach Dänemark. Bundestrainer Alfred Gislason strich die beiden aus seinem finalen WM-Kader für die Weltmeisterschaft (14. Januar bis 2. Februar).

Beide Spieler können aber jederzeit nachnominiert werden. Mit Birlehm war bereits im Vorfeld besprochen, dass er sich während der WM als dritter Mann in der Heimat bereit hält, sollten Andreas Wolff oder David Späth während des Turniers ausfallen. Dass in Zechel, der zunächst für seinen verletzten Positionskollegen Jannik Kohlbacher ins erweiterte Aufgebot geholt worden war, ein weiterer Spieler nicht mitreist, entschied Gislason nach der Generalprobe gegen Brasilien (28:26) am Samstag in Hamburg.

Damit hat der DHB-Coach im dänischen Herning, wo Deutschland am Mittwoch (15.01.2025, 20.30 Uhr live im Ersten und als Livestream bei sportschau.de) in der ersten Vorrundenpartie auf Dänemark trifft, einen 17-köpfigen Kader zur Verfügung. Zu jeder Partie muss dieses Aufgebot dann noch einmal auf 16 Akteure reduziert werden. Während des Turniers kann Gislason zudem noch fünf Wechsel mit Spielern aus dem im November fixierten 35er-Kader vornehmen.

Am Montag reist die deutsche Mannschaft nach einer morgendlichen Trainingseinheit aus Hamburg per Bus ins Teamquartier im dänischen Silkeborg. Neben Polen sind die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe A die Schweiz und Tschechien. Die ersten drei Mannschaften erreichen die Hauptrunde, die das deutsche Team ebenfalls in der Jyske Bank Boxen in Herning absolvieren würde.

Das finale Aufgebot der deutschen Handball- Nationalmannschaft in Überblick:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)



Feld: Rune Dahmke (THW Kiel), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Timo Kastening (MT Melsungen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Christoph Steinert (HC Erlangen), Lukas Stutzke (TSV Hannover-Burgdorf), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Lukas Zerbe (THW Kiel)