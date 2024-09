Start der Handball-Bundesliga Melsungen und Gummersbach mit Traumstart Stand: 05.09.2024 21:04 Uhr

Die MT Melsungen hat einen optimalen Start in die Handball Bundesliga hingelegt und am Donnerstag (05.09.2024) dem TBV Lemgo keine Chance gelassen. Der VfL Gummerbach siegte bei Hannover-Burgdorf.

Europapokalteilnehmer Gummersbach um Rückkehrer Kentin Mahé rang in einem lange engen Duell die TSV Hannover-Burgdorf 32:28 (15:15) nieder und sammelte vor dem Rückspiel im Kampf um die Teilnahme an der Gruppenphase der European League weiteres Selbstvertrauen.

Vujovic mit acht Treffern bester Schütze

Milos Vujovic war in Niedersachsen mit acht Toren der beste Werfer für die Bergischen. Frankreichs Europameister Mahe, der nach sechs Jahren sein Comeback in der Bundesliga gab, steuerte vier Treffer bei. Für die Gummersbacher geht es nun in der European League weiter: Das Team um Nationalspieler Julian Köster möchte am Sonntag (16.30 Uhr) vor eigenem Publikum den Einzug in die Gruppenphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs perfekt machen, die Chancen stehen nach dem 35:22 im Hinspiel bestens.

Hannover, Siebter der Vorsaison, halfen auch vier Treffer von Shootingstar Renars Uscins sowie eine lange Zeit gute Leistung von Neuzugang Joel Birlehm (von den Rhein-Neckar Löwen) im Tor nicht zum Erfolg. Die meisten Tore für das Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop erzielte Marius Steinhauser (10 Tore).

Melsungen im zweiten Durchgang souverän

Im zweiten Spiel hatte die MT Melsungen, die am Wochenende gegen Elverum Handball aus Norwegen ebenfalls mit einer guten Ausgangslage (Hinspiel 28:23) um ihre European-League-Teilnahme spielt, beim 28:20 (13:11) gegen den TBV Lemgo Lippe kaum Mühe. Vor allem die Leistung in der zweiten Hälfte war sehr souverän.

Am Abend (20.30 Uhr/Ergebnisticker bei sportschau.de) tritt noch Rekordmeister THW Kiel mit Rückkehrer Andreas Wolff bei den Rhein-Neckar Löwen an.