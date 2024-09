Start der Handball-Bundesliga Meister Magdeburg muss gegen Wetzlar kämpfen Stand: 07.09.2024 20:42 Uhr

Der Handball-Doublegewinner SC Magdeburg ist am Samstag mit einiger Mühe in die neue Bundesligasaison gestartet. Beim 35:28 (18:16) gegen die HSG Wetzlar brauchte es eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit für den erfolgreichen Saisonstart.

Der Isländer Omar Ingi Magnusson war vor 6.600 Zuschauern mit neun Toren der erfolgreichste Werfer. Die Mannschaft von Bennet Wiegert lief lange einem Rückstand hinterher und konnte sich erst kurz vor der Pause die erste Zwei-Punkte-Führung herausspielen.

Nach dem Seitenwechsel lief es beim Champions-League-Sieger von 2023 besser. Sergey Hernandez Ferrer parierte im Tor einige Würfe, vorne nahm die Qualität im Abschluss deutlich zu und so zog der SCM mit sechs Toren am Stück auf 28:20 davon.

Märtens und Wiegert zufrieden

"Wir haben heute den Auftaktsieg geholt, das war wichtig für uns" , sagte Nationalspieler Lukas Märtens in der ARD. "Vor den eigenen Fans so einen Start hinzulegen tut für die nächsten Wochen gut." Auch Trainer Bennet Wiegert war im Anschluss zufrieden. "Das Fazit fällt gut aus. Das ist ein Bundesligaspiel und wer damit gerechnet hat, dass wir Wetzlar in Grund und Boden spielen, kennt ihre Qualität nicht" , sagte der 42-Jährige.

Flensburg schlägt Erlangen

Die SG Flensburg-Handewitt von Trainer Nicolej Krickau besiegte am Freitag den HC Erlangen souverän mit 42:28 (22:12), erfolgreichster Werfer der Norddeutschen war der dänische Olympiasieger Emil Jakobsen mit elf Toren.

Im zweiten Spiel des Abends trennten sich Frisch Auf Göppingen und der HSV Hamburg 25:25 (13:10).

Kiel mit klarer Niederlage bei den Löwen

Bereits am Donnerstag erlebte Nationaltorhüter Andreas Wolff mit Kiel eine schwer enttäuschende Bundesliga-Rückkehr. Der Star-Neuzugang zeigte zwar eine gute Leistung, der Rekordmeister musste sich auswärts bei den Rhein-Neckar Löwen dennoch mit 27:32 (14:14) geschlagen geben und gleich zum Auftakt einen Rückschlag verkraften.

Ivan Martinovic (Rhein-Neckar Löwen) in der Partie gegen Kiel

"Es tut weh, das erste Spiel nach der Rückkehr zu verlieren" , sagte Wolff bei "Dyn": "Wir haben gesagt, wir wollen oben angreifen - und jetzt haben wir schon zwei Minuspunkte nach dem ersten Spieltag."

Martinovic trifft zweistellig für die Löwen

Der Kroate Ivan Martinovic (10 Tore) erzielte die meisten Treffer für die Mannheimer, bei denen in Spielmacher Juri Knorr, Rückraumspieler Sebastian Heymann, Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Torhüter David Späth gleich vier deutsche Olympia-Silbermedaillengewinner mitwirkten.

Den Kielern gingen in der zweiten Hälfte insbesondere in der Offensive die Ideen aus. Dazu drehte Wolffs Nationalmannschaftskollege Späth im Duell der Enttäuschten der Vorsaison mächtig auf.

Große Hoffnungen auf Wolff

Anders als in seiner ersten Zeit beim THW, als Wolff hinter dem Dänen Niklas Landin oft nur die Nummer zwei war, soll der 33-Jährige nun zum sportlichen Eckpfeiler des Teams werden - und es wieder zum Erfolg führen. In der Vorsaison sprang nur Platz vier und bis auf den Supercup zu Saisonbeginn die erste titellose Saison seit 2018 heraus.

Melsungen lässt Lemgo keine Chance

Zuvor hatten auch die MT Melsungen und der VfL Gummersbach einen optimalen Start hingelegt. Europapokalteilnehmer Gummersbach um Rückkehrer Kentin Mahé rang in einem lange engen Duell die TSV Hannover-Burgdorf 32:28 (15:15) nieder und sammelte vor dem Rückspiel im Kampf um die Teilnahme an der Gruppenphase der European League weiteres Selbstvertrauen.

Vujovic mit acht Treffern bester Schütze

Milos Vujovic war in Niedersachsen mit acht Toren der beste Werfer für die Bergischen. Frankreichs Europameister Mahé, der nach sechs Jahren sein Comeback in der Bundesliga gab, steuerte vier Treffer bei. Für die Gummersbacher geht es nun in der European League weiter: Das Team um Nationalspieler Julian Köster möchte am Sonntag (16.30 Uhr) vor eigenem Publikum den Einzug in die Gruppenphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs perfekt machen, die Chancen stehen nach dem 35:22 im Hinspiel bestens.

Hannover, Siebter der Vorsaison, halfen auch vier Treffer von Shootingstar Renars Uscins sowie eine lange Zeit gute Leistung von Neuzugang Joel Birlehm (von den Rhein-Neckar Löwen) im Tor nicht zum Erfolg. Die meisten Tore für das Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop erzielte Marius Steinhauser (10 Tore).

Melsungen im zweiten Durchgang souverän

Im zweiten Spiel hatte die MT Melsungen beim 28:20 (13:11) gegen den TBV Lemgo Lippe kaum Mühe. Vor allem die Leistung in der zweiten Hälfte war sehr souverän.