Deutsche Handballer gegen Ungarn zum Siegen verdammt Stand: 21.01.2024 19:02 Uhr

Noch lebt der Traum vom Halbfinale bei der Handball-EM, aber dafür braucht die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend einen Sieg gegen Ungarn. Hier gibt es alle News zum Spiel.

19:02 Uhr

Keine Spielerinterviews am Sonntag

Wie brisant die Ausgangslage für Deutschlands Handballer ist, verdeutlichte auch die reduzierte Besetzung der Medienrunde am Sonntag. Anstelle mehrerer Spieler war diesmal lediglich Axel Kromer anwesend. Der DHB-Sportvorstand bat um Verständnis. "Die Nacharbeitung bei den Jungs war sehr lang gestern. Keiner hat so richtig ins Bett finden können, weil die Dinge nicht so gelaufen sind wie erhofft", sagte Kromer. Video-Analysen, taktische Besprechungen und ganz viel Regenration seien nun wichtiger für die Mannschaft.

18:20 Uhr

Jetzt beginnt die Rechnerei

Zehn mögliche Konstellationen gibt es noch, wie dem DHB-Team der Vorstoß ins Halbfinale gelingen kann. Der einfachste Weg sieht so aus: Deutschland gewinnt die abschließenden Hauptrundenspiele gegen Ungarn am Montag sowie gegen Kroatien am Mittwoch und Österreich verliert gegen Olympiasieger Frankreich oder Island. "Es ist kein Weg für Verlierer, den müssen wir gehen. Dafür brauchen wir jeden Mann", forderte Spielmacher Juri Knorr.

Deutschland belegt in seiner Sechser-Gruppe Platz vier hinter Rekord-Weltmeister Frankreich, Ungarn und der ÖHB-Auswahl. "Jetzt ist das eingetreten, was wir vermeiden wollten", klagte Kastening: "Diese scheiß Rechnerei, was passiert, wenn..."

17:37 Uhr

Willkommen zum Liveblog

Es ist das sechste Spiel der deutschen Handballer bei der Heim-EM 2024 - gegen Ungarn ist die Mannschaft von Alfred Gislason zum Siegen verdammt, wenn sie noch das Halbfinale erreichen will. Los geht es am Montagabend um 20.30 Uhr, das ZDF überträgt die Partie live. Auf sportschau.de gibt es den Audiostream, die Reporter Thorsten vom Wege und Thomas Koos haben dabei wieder ARD-Experte Dominik Klein an ihrer Seite.