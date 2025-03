FAQ Deutsche Handballklubs überzeugen Der Titeltraum lebt - so geht es in der European League weiter Stand: 04.03.2025 23:30 Uhr

Die vier deutschen Vertreter in der Handball-European-League haben allesamt noch Chancen auf den Titel. Vor dem Viertelfinale müssen Gummersbach und Melsungen allerdings den Umweg über die Playoffs gehen - und treffen im direkten Duell aufeinander.

Welche deutschen Teams sind noch im Einsatz?

Aus deutscher Sicht sind noch die SG Flensburg-Handewitt, der VfL Gummersbach, der THW Kiel und die MT Melsungen vertreten. Das deutsche Quartett hatte sich jeweils als Gruppensieger für die Hauptrunde qualifiziert und diese ebenfalls überstanden. Flensburg und Kiel sicherten sich als erneute Gruppensieger die direkte Viertelfinal-Teilnahme. Gummersbach und Melsungen hoffen, über die Playoffs die Runde der letzten acht zu erreichen. Im direkten Duell wird aber zwangsläufig ein deutscher Klub ausscheiden.

Wie ist der Zeitplan für die Viertelfinal-Playoffs?

Die Playoffs starten am 25. März. In Hin- und Rückspiel werden die restlichen vier Viertelfinal-Teilnehmer ermittelt. Die vier Hauptrunden-Gruppensieger haben sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

Playoff-Duelle Paarung Datum (Hin- und Rückspiel) Benfica Lissabon - GOG Handbold 25.03. und 01.04. Kriens-Luzern - Limoges 25.03. und 01.04. Gummersbach - Melsungen 25.03. und 01.04. Porto - Toulouse 25.03. und 01.04.

Wie geht es nach den Playoffs weiter?

Nach den Playoffs geht es im Viertelfinale um die Teilnahme zum Final-Four-Turnier, bei dem im Mai der Sieger der European Leauge gekürt wird. Zunächst stehen die Halbfinals an, dann das Finale. Die Halbfinal-Paarungen werden nach dem Viertelfinale ausgelost.

Paarungen im Viertelfinale Paarung Datum (Hin- und Rückspiel) Porto/Toulouse - Montpellier 22.04. und 29.04 Gummersbach/Melsungen - Bidasoa Irun 22.04. und 29.04 Kriens-Luzern/Limoges - Kiel 22.04. und 29.04 Lissabon/Handbold - Flensburg 22.04. und 29.04

Wo und wann findet das Final Four statt?

Das Final Four wird wie im Vorjahr in der Barclays Arena in Hamburg ausgetragen. Die Spiele finden am 24. und 25. Mai statt. Tickets sind auf der Webseite der European League noch verfügbar.

Wer sind die bisherigen Sieger?

Die European League ist seit Jahren fest in deutscher Hand. Seit dem Jahr 2003 haben es nur zwei nicht-deutsche Vertreter geschafft, den Titel zu holen: 2013/14 gelang dies Pick Szeged (Ungarn), 2021/22 Benfica Lissabon (Portugal). Rekordsieger sind mit jeweils vier Titeln drei deutsche Mannschaften: Frisch Auf Göppingen, der THW Kiel und der SC Magdeburg.

Die letzten zehn Sieger der European League Saison Sieger Finalgegener 2013/14 Pick Szeged (HUN) Montpellier HB (FRA) 2014/15 Füchse Berlin HSV Hamburg 2015/16 Frisch Auf Göppingen HBC Nantes (FRA) 2016/17 Frisch Auf Göppingen Füchse Berlin 2017/18 Füchse Berlin Saint-Raphael (FRA) 2018/19 THW Kiel Füchse Berlin 2019/20 Abgebrochen wegen Corona 2020/21 SC Magdeburg Füchse Berlin 2021/22 Benfica Lissabon SC Magdeburg 2022/23 Füchse Berlin Balonmano Granollers (ESP) 2023/24 SG Flensburg-Handewitt Füchse Berlin