Abschütteln ließ der THW sich jedoch nicht und arbeitete sich mit viel Härte und Physis nach und nach in die Partie. Das sorgte allerdings auch für die ein oder andere Zeitstrafe. Beim zwischenzeitlichen 11:11 musste die Mannschaft von Filip Jicha fast 90 Sekunden in doppelter Unterzahl agieren. Die "Zebras" überstanden diese Phase dann aber sogar ziemlich gut und drei Minuten vor der Halbzeitpause traf Sander Sagosen zur ersten Kieler Führung. 15:14 lag der Rekordmeister nun vorn, und weil unter anderem Niklas Landin noch einen Siebenmeter von Omar Ingi Magnusson parierte, hatte der THW auch zur Pause die Nase vorn. 17:15.

Kiels Defensive stark verbessert

In Durchgang zwei ging es nahtlos so weiter. Kaum ein Zweikampf, der nicht mit voller Intensität geführt, kaum eine Schiedsrichterentscheidung, die nicht heiß diskutiert wurde. Der SCM setzte wie schon die ganze Saison auf hohes Tempo und viele Überraschungsmomente, um zum Erfolg zu kommen, die Kieler brachten immer wieder ihre Stars Sander Sagosen und Domagoj Duvnjak in die Position, die letzte Entscheidung zu treffen. Das Spiel blieb eng, zwölf Minuten vor dem Ende führte der THW mit 23:22 und bejubelte Keeper Landin, der gerade schon den dritten Strafwurf von Magnusson pariert hatte.