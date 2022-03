Nach dem 21:19 (10:7) im traditionsreichen Ostwestfalen-Derby am Donnerstag (10.03.22) bei Aufsteiger TuS N-Lübbecke überholte die Mannschaft von Trainer Frank Carstens sowohl den spielfreien HBW Balingen-Weilstetten als auch die gastgebenden Lübbecker. Beide Teams haben allerdings weniger Spiele als Minden absolviert.

Bitter hält am Ende zwei Siebenmeter von Sellin

Der HSV Hamburg gewann nach zuvor fünf Niederlagen in Serie mit 30:29 (15:13) gegen den HC Erlangen. Held der Hanseaten war der frühere Nationaltorhüter Johannes Bitter, der in den beiden Schlussminuten zwei Siebenmeter von Johannes Sellin abwehrte. Den Siegtreffer des Aufsteigers erzielte Casper Mortensen per Strafwurf.