Handball-Bundesliga Rhein-Neckar Löwen verlieren auch gegen Hamburg Stand: 23.03.2023 21:00 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga die zweite Niederlage in Serie kassiert und fallen im Titelrennen weiter zurück.

Die Löwen unterlagen am Mittwochabend (23.03.2023) beim Comeback von Uwe Gensheimer mit 32:35 (13:14) gegen den HSV Hamburg und haben jetzt schon elf Minuspunkte auf dem Konto. Das sind mehr als die Konkurrenz aus Berlin (7), Kiel (8) und Magdeburg (9) aufweist.

Neun Treffer von Casper Mortensen

Bis vor einer Woche hatten die Mannheimer erst sieben Minuspunkte gehabt, doch es folgte die Niederlage gegen Leipzig und nun auch noch die Pleite gegen Hamburg - empfindliche Rückschläge im Kampf um die Meisterschaft. Die Hamburger, die über weite Teile geführt hatten, setzen damit ihre bisher durchaus erfolgreiche Saison fort und klettern im oberen Tabellenmittelfeld munter weiter bis auf Rang sieben.

Bester Werfer für die Mannschaft von Torsten Jansen war Linksaußen Casper Mortensen, dem bei neun Versuchen auch neun Treffer gelangen. Für die Gastgeber war Rechtsaußen Patrick Groetzki mit sechs Toren erfolgreichster Schütze, Gensheimer erzielte ebenfalls sechs Treffer. Eine mitentscheidende Rolle spielte auch Hamburgs Torwart-Routinier Jogi Bitter, der unter anderem gleich drei Siebenmeter entschärfte.

Leipzig unterliegt Erlangen in hitzigem Spiel

Der Favoritenschreck SC DHfK Leipzig zog in einer hart umkämpften Partie beim HC Erlangen mit 32:36 (17:19) den Kürzeren und verlor erstmals nach zuvor vier Siegen nacheinander. Leipzig, das zuletzt mit drei Siegen gegen das Bundesliga-Spitzentrio begeistert hatte, tat sich in einer mehr als hitzigen Partie in Erlangen schwer. Die Sachsen bissen sich am HC, bei dem Sebastian Firnhaber und Nikolai Link bereits nach 13 Minuten mit Roten Karten frühzeitig vom Platz mussten, die Zähne aus und mussten mehr und mehr abreißen lassen.

Bergischer HC fertig Hamm-Westfalen ab

Einen Kantersieg feierte der Bergische HC gegen Tabellenschlusslicht Hamm-Westfalen. Im NRW-Duell siegte der BHC mit 34:23 (16:11) und bleibt im gesicherten Mittelfeld direkt hinter Hamburg. Überragender Mann bei den Bergischen war Torhüter Christopher Rudeck mit 20 Paraden und einer Quote von fast 50 Prozent gehaltener Bälle.