Handball-Bundesliga Dortmund siegt ohne Trainer Fuhr in Neckarsulm

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben bei der Sport-Union Neckarsulm einen Sieg eingefahren, Trainer André Fuhr verzichtete auf die Reise.

Der BVB setzte sich am Samstag (17.09.2022) am 2. Spieltag der Handball-Bundesliga bei der Sport-Union Neckarsulm klar mit 38:25 durch.

Überschattet wurde das Spiel weiterhin von der Unruhe im Verein, nachdem die zwei Nationalspielerinnen Mia Zschocke und Amelie Berger in der vergangenen Woche fristlosen Kündigungen eingereicht hatten.

Die Dortmunderinnen bestritten die Partie in Neckarsulm überraschend ohne ihren Trainer André Fuhr. Ob dies möglicherweise im Zusammenhang mit den Kündigungen der beiden Spielerinnen stand, blieb unklar.

BVB-Coach Fuhr nicht in Neckarsulm - "Auf keinen Fall freigestellt"

"André Fuhr und wir als Vorstand sowie Abteilungsleitung haben kurzfristig entschieden, dass er aufgrund der besonderen Situation nicht mit nach Neckarsulm fährt. Es geht um die Fürsorge des Trainers und es war auch der Wunsch des Trainers", sagte Abteilungsleiter Andreas Heiermann den "Ruhr Nachrichten". Heiermann betonte zudem, dass Fuhr "auf keinen Fall freigestellt" sei.

Der BVB will die Kündigungen von Zschocke und Berger nicht akzeptieren. Anfang der Woche hatte es diesbezüglich bereits ein Krisentreffen gegeben, weitere Gespräche sollen folgen. Zu den Hintergründen der Kündigungen schweigen die Beteiligten. Am Treffen am vergangenen Montag hatten auch Vertreter der Anlaufstelle für Gewalt und Missbrauch im Spitzensport teilgenommen.

Bietigheim bleibt oben

Die Dortmunderinnen bleiben nach dem Sieg in der Spitzengruppe, gemeinsam mit drei weiteren Teams, die ebenfalls die ersten zwei Saisonspiele gewinnen konnten. An der Tabellenspitze steht Bietigheim, dank eines hohen 44:23-Siegs gegen Waiblingen.

Auch der Thüringer HC, der sich mit 28:19 gegen Buxtehude durchsetzte, und die HSG Bensheim/Auerbach, die knapp mit 26:24 bei Halle-Neustadt gewann, stehen noch ohne Verlustpunkte da.