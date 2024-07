British Open | Golf Tiger Woods fühlt sich für große Aufgaben bereit Stand: 17.07.2024 13:11 Uhr

Tiger Woods denkt trotz fehlender Erfolge noch nicht an einen Rücktritt - und fühlt sich bereit für die British Open.

Die Anziehungskraft von Tiger Woods ist ungebrochen. Bei seinen Trainingsrunden auf dem Royal Troon Golf Club verfolgten die Fans den Superstar auf Schritt und Tritt, schon vor dem Start der British Open am Donnerstag (18.7.2024) war seine Aura an der schottischen Westküste spürbar.

Trotz ausbleibenden Erfolgs hat der US-Amerikaner immer noch diesen Hunger - und schiebt jegliche Rücktrittsdiskussionen beiseite. "Ich werde so lange spielen, wie ich kann und ich das Gefühl habe, dass ich das Turnier noch gewinnen kann" , sagte Woods vor seinem Start beim vierten Major-Turnier des Jahres im schottischen Troon.

Montgomerie stichelt

Der 48-Jährige konterte damit Colin Montgomerie (61), der Woods ein Karriereende nahegelegt hatte. "Ich hoffe, dass die Menschen Tiger so in Erinnerung behalten, wie er war, mit der Leidenschaft und der charismatischen Aura, die ihn umgab" , hatte Schottlands Golf-Legende zuvor gestichelt: "Davon ist jetzt nichts mehr da. "

Nach zahlreichen Operationen aufgrund seines schweren Autounfalls im Februar 2021 läuft der 15-malige Major-Champion seiner Klasse früherer Tage weit hinterher. Bei der US Open und der PGA Championship hatte der Woods in diesem Jahr den Cut verpasst, beim traditionsreichen Masters in Augusta auf der dritten Runde eine katastrophale 82 gespielt.

Im Fitenssstudio gestählt

Die langjährige Nummer eins der Welt tritt nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an - und kann nicht überzeugen. Für die 152. British Open, dem ältesten Golf-Turnier der Welt und dem einzigen Major außerhalb seiner Heimat USA, zeigt sich der "Tiger" aber bereit.

"Ich habe viel besser trainiert. Wir haben im Fitnessstudio ziemlich hart gearbeitet, was gut war", sagte Woods. Sein Körper fühle sich "besser" an. Dabei wird der extrem harte und wellige "Links-Kurs" in Großbritannien dem Superstar alles abverlangen.

Sein letzter von drei Siegen in den Dünen der schottischen Westküste liegt bereits 18 Jahre zurück. Seiner Strahlkraft tut das aber keinen Abbruch.