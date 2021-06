Es dürfte eine der größeren Fehlentscheidungen gewesen sein, die der FC Barcelona in seiner langen Geschichte getroffen hat. Im Sommer 2014 kamen die Verantwortlichen des spanischen Traditionsclubs auf die Idee, einen gewissen Alen Halilovic von Dinamo Zagreb loszueisen und die Ablösesumme durch Zugabe eines Spielers etwas zu drücken. Das Verrechnungs-Objekt damals: Dani Olmo.

Der zu diesem Zeitpunkt 16-Jährige packte seine Koffer, zog in die kroatische Hauptstadt und machte so den Weg frei für Halilovic. In Barcelona schütteln sie dem Vernehmen nach noch heute den Kopf.

Vom Verschmähten zum Hoffnungsträger

Sieben Jahre später ist Olmo zu einem der hoffnungsvollsten Offensivspieler des Kontinents gereift und nach sechs sehr erfolgreichen Jahren in Zagreb mittlerweile bei RB Leipzig gelandet. Sein Marktwert wird auf 45 Millionen Euro geschätzt, zuletzt waren sogar Gerüchte um eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro aufgekommen.

Olmo gehört längst zur fußballerischen Feinkostabteilung und wird am Montag (21 Uhr) sein Debüt bei einem großen Turnier feiern. Spanien trifft zum Auftakt der UEFA EURO 2020 in Sevilla auf Schweden.

Enrique setzt Olmo gerne auf links ein

Dass der einst Verschmähte dabei in Spaniens Startelf stehen wird, gilt als sicher. Nationaltrainer Luis Henrique ist glühender Fan von Olmo und bietet diesen meistens auf dem linken Flügel seines Dreiersturms auf. In Leipzig kommt Olmo zwar meist durch die Mitte und blüht dort dank seiner Kreativität auf, das spanische System und der Platz auf der Außenbahn kommen seinen Fähigkeiten jedoch ebenfalls entgegen.

Da Spanien auch unter Enrique im fast schon traditionellen 4-3-3 mit sehr hochschiebenden Außenverteidigern aufläuft, bildet Olmo ein Tandem mit Jordi Alba und muss dem Linksverteidiger vom FC Barcelona immer wieder Platz machen. Heißt: Wenn sich Alba mit in die Offensive einschaltet, was er oft und gerne tut, rückt Rechtsfuß Olmo von links in die Mitte und kann von dort entweder selbst abschließen oder seine Mitspieler bedienen. Ein Taktikkniff, der durchaus aufgehen und die Gegner vor Probleme stellen könnte.

Olmo holte mit Zagreb jede Menge Titel

Wie wichtig Olmo für seine Mannschaften ist, stellte er seit seinem unfreiwilligen Abschied aus Spanien gleich mehrfach unter Beweis. Der heute 23-Jährige, der in Terrassa in der Nähe von Barcelona geboren und sieben Jahre in der Barca-Jugendakademie La Masia ausgebildet wurde, holte sich die nötige Härte für sein Spiel in Zagreb. Bei Dinamo debütierte er bereits im Alter von 16 Jahren in der ersten kroatischen Liga und sammelte ab diesem Zeitpunkt neben Profi-Erfahrung jede Menge Titel.

In sechs Jahren wurde Olmo fünfmal Meister, dreimal Pokalsieger und zweimal zum besten Spieler der Saison gewählt. Der Azubi wurde schnell zum Chef im Mittelfeld und wechselte dann für 22 Millionen Euro in die Bundesliga. "Als ich nach Kroatien gegangen bin, habe ich den Traum verfolgt, Profi zu werden. Das habe ich wahr gemacht", fasste Olmo seine Zeit in Zagreb in einem "Spox"-Interview zusammen. Er hätte auch markigere Worte wählen können.

Und Halilovic?

Alen Halilovic im Trikot des HSV

Am Montagabend wird Olmo, der in der Nationalelf bislang erst elfmal zum Einsatz kam, seiner Karriere den nächsten Meilenstein hinzufügen und zum ersten Mal bei einem großen Turnier in der A-Nationalelf auflaufen. Dass er ein Team zum EM-Titel schießen kann, bewies Olmo übrigens bei der U21-Europameisterschaft 2019, als er insgesamt drei Tore erzielte und auch im Finale beim 2:1-Sieg gegen die DFB-Auswahl traf.

Und Halilovic? Der Kroate absolvierte beim FC Barcelona genau ein Spiel und wurde nach nur einer Saison wieder abgegeben. Sieben Vereinswechsel später, unter anderem zum Hamburger SV, ist Halilovic bei Birmingham City angekommen. In der zweiten englischen Liga.

Stand: 13.06.2021, 18:42