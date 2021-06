Erster Einsatz für Spanien - das wird heute wichtig bei der EURO

Gruppe E, Polen - Slowakei (18 Uhr in Sankt Petersburg)

Der Weltfußballer betritt die EM-Bühne. Robert Lewandowski hat eine herausragende Saison bei Bayern München hinter sich und trägt nun die Hoffnungen der Polen auf seinen Schultern. Dass er nach dem Bundesliga-Rekord von Gerd Müller auch den EM-Torjäger-Rekord von Michel Platini aus dem Jahr 1982 (neun Treffer) übertrifft, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Gegen die Slowaken könnte es aber klappen mit einem Tor. Das Team ist in Gruppe E klarer Außenseiter, die ganz großen Namen fehlen, vor allem in der Offensive. Star des Teams ist der Abwehrchef. Milan Skriniar wurde in Italien Meister mit Inter Mailand. Dennoch ist die Slowakei für eine Überraschung gut. Bei der EM-Premiere vor fünf Jahren in Frankreich zogen die Slowaken sogar ins Achtelfinale ein. Endstation damals: die deutsche Nationalmannschaft.

Die Partie gibt es bei uns im Livestream zu sehen, zudem gibt es auch einen Live-Ticker.