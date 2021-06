Große Turniere sind für Wales weiter eine Seltenheit. Nach einer WM-Teilnahme 1958 und der spektakulären EM-Premiere 2016 präsentieren sich die Briten in diesem Sommer erst zum dritten Mal überhaupt auf der Bühne der besten Nationen. Nach dem sensationellen Halbfinal-Einzug bei der Europameisterschaft in Frankreich vor fünf Jahren gilt das Team um Kapitän Gareth Bale erneut als möglicher Kandidat für eine Überraschung. Doch wie viel Potenzial steckt drin im walisischen Kader?

Wales' Mischung stimmt

Vergleicht man das aktuelle Aufgebot mit dem Halbfinal-Kader von 2016 fällt auf, dass das Gerüst und die Führungsspieler des Teams nahezu unverändert sind. Torhüter Wayne Hennessey (Crystal Palace), Abwehrrecke Ben Davies (Tottenham), die beiden Mittelfeld-Haudegen Joe Allen (Stoke City) und Aaron Ramsey (Juventus) sowie Superstar Bale (Tottenham) gingen vor fünf Jahren voran und sollen das auch jetzt tun.

Gareth Bale führt das walisische Team an.

In jedem Mannschaftsteil steckt folglich mindestens ein Leader, der die jungen Wilden um sich herum führen und anleiten kann. Die Waliser setzen auf eine nahezu perfekte Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit - das könnte funktionieren und passt zum angestrebten Spielstil.

Verstoß gegen Coronaregeln: Robson-Kanu nicht dabei

Neu dabei sind jede Menge hoffnungsvolle Talente wie Defensiv-Allrounder Ethan Ampadu, der beim FC Chelsea unter Vertrag steht und zuletzt an Sheffield ausgeliehen war, Flügelflitzer Neco Williams vom FC Liverpool oder Außenstürmer Daniel James von Manchester United. Der einzige prominente Name, der fehlt, ist Hal Robson-Kanu. Der Stürmer, der maßgeblichen Anteil am Erfolg bei der EM 2016 hatte, verstieß gemeinsam mit zwei Teamkollegen im März gegen das Corona-Ausgehverbot und wurde aus dem Kader verbannt.

Bei Wales ist Geduld gefragt

Wales' Spielphilosophie - das ist bei britischen Teams keine Seltenheit - fußt zunächst auf einer stabilen Defensive. Das System: Ein 3-4-2-1, das sich gegen den Ball zu einem 5-2-3. Heißt: Die Stürmer schieben auf die gegnerische Abwehr. Sollte diese Pressing-Linie überspielt werden, nehmen sieben defensiv orientierte Akteure die Verteidigungsarbeit auf. Dass das nicht besonders attraktiv ist, zeigt ein Blick auf die vergangen Länderspiele. In der aktuellen Saison fiel in neun von 13 Partien mit walisischer Beteiligung maximal ein Tor.

Wales als langweilig abzustempeln, wäre jedoch falsch. Auch im Spiel nach vorne ist zwar Geduld gefragt. Sobald sich eine Lücke auftut, geht aber die Post ab. Die Angriffe werden intelligent und ohne Hektik initiiert, das Mittelfeld wird stets schnell überbrückt und die Stürmer mit Pässen in die Schnittstellen auf die Reise geschickt. Viel Risiko gehen die Waliser nicht, unattraktiv ist die Idee aber auch nicht.

Unruhe um Trainer Giggs

Ist also alles angerichtet für den nächsten EM -Coup? Eher nicht. Der große Haken findet sich im walisischen Nationalteam außerhalb des Platzes. Ryan Giggs, der im Januar 2018 Nationaltrainer wurde, wird bei der EURO nicht dabei sein. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin und deren Schwester tätlich angegriffen und verletzt zu haben. Da er sich Anfang des kommenden Jahres wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten muss und derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß ist, wurde er vom Verband vorübergehend von seinen Aufgaben befreit.

"Das sind schwierige Umstände. Davor können wir uns nicht verstecken" , fasst Giggs' Vertreter Robert Page die schwierige Ausgangslage zusammen. Der bisherige Assistenz-Coach wurde Ende April offiziell zum Chef befördert und steht nun vor einer Herkulesaufgabe. Er muss die Störgeräusche ausblenden und sein Team bestmöglich auf die anspruchsvolle Gruppe A mit Italien und der Türkei vorbereiten. Zum Auftakt geht es für Wales am Samstag (12.06.21) um 15.00 Uhr gegen die Schweiz, die die Gruppe komplettiert.

"Die Leute erwarten, dass wir wieder das Halbfinale erreichen. Aber es ist ein anderes Turnier und wir haben eine andere Mannschaft" , tritt Kapitän Bale auch deshalb schon mal auf die Euphorie-Bremse.

Alles ist möglich

Ob und wie sehr die Unruhen um Giggs das Team und die Leistung beeinflussen werden, bleibt abzuwarten. Rein sportlich wäre es den Walisern durchaus zuzutrauen, mindestens eins der übrigen Teams der Vierergruppe hinter sich zu lassen und mit etwas Glück in die K.o.-Runde einzuziehen. Ein ähnlicher Erfolg wie vor fünf Jahren ist hingegen wohl eher unwahrscheinlich. Wales ist eine Wundertüte.

So könnte Wales bei der Europameisterschaft spielen

Stand: 11.06.2021, 22:24