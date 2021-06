Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Englands Trainer Gareth Southgate sorgte angesichts der Buhrufe der eigenen Fans für Klarheit, dass die Spieler weiter knien werden: "Wir sind dazu entschlossener als je zuvor." Der englische Verband kündigte an, dass die Spieler weiter aus Protest gegen Rassismus knien werden und teilte mit: "Wir fordern diejenigen auf, die gegen die Geste sind, sich der Botschaft bewusst zu werden, die sie an die Spieler aussenden, die sie unterstützen."

Ungarn in einer Gruppe mit Deutschland

Die Niederlande, Tschechien und Kroatien haben angekündigt, die Geste nicht zu nutzen. Man wolle sich auf andere Art gegen Rassimus einsetzen, teilten die Verbände mit. Schottlands Spieler wollen aus Solidarität mit den ausgebuhten englischen Spieler zumindest im Spiel gegen England knien. In Baku knieten die Spieler aus Wales und der Schweiz gemeinsam mit dem Schiedsrichter-Team - ohne Pfiffe der Fans. Österreichs Spieler knieten in der Vorbereitung gegen England. Auch einige Einzelspieler haben in Vorbereitungsspielen die Geste gezeigt: beispielsweise der Franzose Paul Pogba.

Pogba wird mit Frankreich in Budapest bei Ungarn antreten. Ungarn ist zudem in einer Gruppe mit der deutschen Mannschaft und wird in München spielen. Die Haltung der deutschen Mannschaft ist noch nicht bekannt.

Stand: 12.06.2021, 18:46