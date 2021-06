Es könnte alles so schön sein in England. Das Coronavirus ist auf dem Rückmarsch, das Wetter zeigt sich pünktlich zum Start der EURO 2020 von seiner sommerlichen Seite und am Sonntag (13.06.2021, 15 Uhr) wird erstmals seit 25 Jahren wieder ein Europameisterschafts-Spiel im Wembley-Stadion angepfiffen. Das englische Nationalteam trifft vor 22.500 Zuschauern auf Kroatien und könnte in der Neuauflage des WM-Halbfinales von 2018 seinen Status als Geheimfavorit untermauern und eine ähnliche Euphorie bei den Fans auslösen wie bei der Heim-EM 1996. Klingt gut? Ist es auf den zweiten Blick allerdings nicht.

Fans pfeifen beim Kniefall

Seit Tagen schwelt rund um das Team von Nationalcoach Gareth Southgate nämlich ein Streit um den Kniefall der Nationalspieler. In Anlehnung an die Proteste des ehemaligen Football-Profis Colin Kaepernick und als Fortführung der Black-Lives-Matter-Bewegung setzen und setzten die englischen Profis so kurz vor Anpfiff ein Zeichen gegen Rassismus. In der Premier League gehört diese Geste längst zum Alltag, auch in der Champions League knien die Spieler vor vielen Partien kurz ab. Eine kleine Bewegung mit großer Bedeutung und offenbar noch größerem Konfliktpotenzial.

Vor den beiden Testspielen Englands gegen Österreich und Rumänien machten einige englische Fans ihrem Unmut über den kollektiven Kniefall Luft und sorgten mit ihren Buhrufen für jede Menge Kopfschütteln und ein mittelgroßes Beben im Mutterland des Fußballs. Während sich Trainer Southgate und einige Spieler zu Rechtfertigungen gezwungen sahen und die Aktion verteidigten, blieb Premierminister Boris Johnson mit seinen Aussagen sehr vage. Jeder habe das Recht, friedlich zu protestieren, ließ er mitteilen. Ob er damit die Fans oder die Nationalspieler verteidigte, blieb offen. Der Premierminister konzentriere sich aber lieber auf Taten als auf Gesten, so ein Sprecher.

Boateng unterstützt die englischen Spieler