Was passiert mit Karten für die Spiele in München, falls diese nicht dort stattfinden?

Über genau diesen Fall wurde im Januar gestritten. Menschen, die Eintrittskarten für die EM gekauft hatten, sollten sich zunächst bis zum 26. Januar entscheiden, ob sie ihre Karten behalten wollen - ohne zu wissen, wo die Spiele wirklich stattfinden. Damals waren Austragungsorte noch unklarer als heute. Später lenkte die UEFA ein.