Der britische Premierminister Boris Johnson möchte das gleiche erleben wie seine Staatschef-Kolleg:innen Emmanuel Macron und Angela Merkel und dabei sein, wenn sein Land einen großen Titel im Fußball holt. Nachdem England nur sehnsüchtig zuschaute, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde und Frankreich 2018, will er diesmal das Oberhaupt sein, das seiner Nation gratulieren darf.

"Bringt es nach Hause!"

Entsprechend aufgeregt ist der 57-Jährige vor dem Halbfinale der "Three Lions" gegen Dänemark am Mittwoch (21 Uhr). Johnsons Botschaft an das Team: " Gareth Southgate und die englische Mannschaft haben die Nation bei der Europameisterschaft stolz gemacht. Heute Abend wünschen wir ihnen alle viel Glück, damit sie ins Finale einziehen. Bringt es nach Hause! "

Schon 1996 sollte "es nach Hause" - getreu der berühmten Liedzeile "it's coming home" -, doch dann kam die deutsche Nationalmannschaft und beendete im Halbfinale im Wembley den Traum vom ersten EM -Titel in der Geschichte des selbsternannten Mutterlandes des Fußballs.

So nah war England bei einer EM noch nie dran

Das DFB -Team hat die Engländer in diesem Jahr im Achtelfinale besiegt, dann gab es ein lockeres 4:0 gegen die Ukraine, und nun ist die nächste Hürde Dänemark. " Wir waren ja noch nie Europameister. Aber wir haben jetzt eine große Chance, das zu schaffen ", sagte Kapitän Harry Kane .

Was die Sehnsucht nach dem Titel noch weiter anheizt: Obwohl es die erste kontinentale Europameisterschaft der Geschichte ist, ist es für England eigentlich eine Heim-EM. Vier der bisher fünf Spiele fanden im Londoner Wembley statt, das auch der Austragungsort des Halbfinales und des Endspiels sein wird. " Für mich und einige der anderen erfahrenen Spieler ist das die letzte Gelegenheit, bei einem großen Turnier in Wembley zu spielen. Was für eine Möglichkeit. Was für ein Moment das sein wird ", sagte Kane.

Das neue Wembley soll jetzt auch ein Titel-Ort werden

Ein Titel als Gastgeber in einem denkwürdigsten Stadien der Welt - das ist der englische Traum. " Die Möglichkeit, unseren Fans und unserer Nation Glück und großartige Nächte zu bescheren, ist eine ganz besondere ", sagte Trainer Southgate. Die großartigste Nacht im englischen Fußball fand auch in Wembley statt. Am 30. Juli 1966 holte England seinen bisher einzigen großen Titel in der seitdem mehrfach umgebauten Arena in London. 4:2 gegen Deutschland gewannen die "Three Lions" das WM -Finale, und gerade das "Wembley-Tor" von Geoff Hurst machte das Stadion zum Mythos.

Das neue Wembley mit seinen 90.000 Plätzen, von denen sowohl am Mittwoch als auch beim Finale am Sonntag (11.07.2021) 60.000 besetzt sein werden, soll nun auch die Stätte des zweiten Titels werden. " Wir haben bei diesem Turnier Grenzen überschritten, und morgen eine weitere Gelegenheit dazu, weil wir noch nie in einem EM-Finale waren. Wir könnten also die Ersten sein, was sehr aufregend ist ", sagte Southgate. Das Endspiel wird ihm und allen anderen Engländern, die so sehnsüchtig auf einen Titel warten, aber nicht reichen.

Stand: 07.07.2021, 12:46