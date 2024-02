Kongress der UEFA Weg für weitere Amtszeit Ceferins frei Stand: 08.02.2024 12:45 Uhr

Der Weg für Aleksander Ceferin zu einer noch längeren Amtszeit als Präsident der UEFA ist frei.

Der Kongress des Europäischen Fußballverbandes stimmte am Donnerstag (08.02.2024) en bloc für mehrere Statutenänderungen. Eine davon ermöglicht Ceferin, der seit September 2016 im Amt ist, im Jahr 2027 erneut gewählt werden zu können. In den UEFA-Statuten ist eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren verankert.

Weil Ceferin seine erste Amtszeit aber vom damals gesperrten Michel Platini übernahm, zählt diese nach der Anpassung am Donnerstag nicht mehr mit. Der Deutsche Fußball-Bund hatte die Statutenänderung unterstützt.

Beim Kongress stimmten bei einer Enthaltung nur drei von 55 Nationalverbänden gegen eine Abstimmung en bloc. Dadurch gab es keine tiefer gehende Debatte über die Statuten. Die Änderungen selbst wurden mit großer Mehrheit angenommen.

UEFA zählt auf Schweizer Recht

Die UEFA beruft sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor allem auf ein Rechtsgutachten, demzufolge die bisherige Formulierung der Statuten nicht mit Schweizer Recht vereinbar gewesen sei. Der Dachverband hat seinen Sitz in Nyon. Ceferin hat bislang nicht bekannt gegeben, ob er in drei Jahren erneut antreten wird, 2023 war er per Akklamation im Amt bestätigt worden.

FIFA-Boss Infantino: "Rassismus ist ein Verbrechen"

Bei einer Gastrede kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Resolution im Kampf gegen Rassismus an. gekündigt. Sie solle beim Kongress des Weltverbands am 17. Mai in Bangkok verabschiedet werden, so der 53 Jahre alte Schweizer. Teams, deren Fans oder Spieler für einen Spiel-Abbruch verantwortlich seien, sollten grundsätzlich als Verlierer gewertet werden.

"Rassismus ist ein Verbrechen, es ist nicht zu akzeptieren", sagte Infantino, der sich in ähnlichem Duktus schon häufiger geäußert hatte. Es brauche Strafanzeigen, Täter sollten weltweit aus Stadien verbannt werden.

Ceferin über Super League: "Sie können nicht genug bekommen"

Ceferin kritisierte erneut die Treiber hinter der möglichen Gründung der umstrittenen Super League. "Sie können nicht genug bekommen. Es ist ihnen egal, wenn andere immer weniger bekommen. Einige Menschen denken, dass alles gekauft werden kann und alles zum Verkauf steht. Aber sie können keine 70 Jahre Geschichte kaufen."

Ähnlich wie der Präsident der UEFA sehen es die Sportminister der Europäischen Union. Sie haben sich - mit Ausnahme Spaniens - in einer Erklärung gegen die Super League ausgesprochen und dazu aufgerufen, die "Grundsätze der Offenheit" und des "sportlichen Verdienstes" der Wettbewerbe zu wahren.

Von zwölf Super-League-Unterstützern nur zwei übrig

Von den ehemals zwölf Unterstützern der Super League sind derzeit nur noch der FC Barcelona und Real Madrid übrig. Beide gehören mit der Sportmarketingagentur A22 zu den Treibern der neuen Pläne.

Im Dezember hatte ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Aufsehen gesorgt, darin wurde die Monopolstellung der UEFA sowie des Weltverbandes FIFA als nicht vereinbar mit europäischem Wettbewerbsrecht eingestuft. A22 plant ein neues Ligensystem mit 64 Mannschaften. Laut Barcelonas Präsident Joan Laporta könnten die Pläne bereits zeitnah umgesetzt werden.

Rummenigge offiziell ausgeschieden

Der frühere Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl Heinz Rummenigge, ist offiziell aus dem UEFA-Exekutivkomitee verabschiedet worden. Die Amtszeit des 68-Jährigen endete am Donnerstag in Paris, der Kongress der Europäischen Fußball-Union bestätigte Rummenigges Nachfolger Miguel Ángel Gil Marín. "Kalle, Du bist derjenige im Fußball, der mich am meisten beeindruckt hat", sagte Ceferin. Rummenigge habe ihn nicht nur als Spieler beeindruckt, sondern "als Mensch, als Anführer, als Charismatiker".

Rummenigge war 2021 als Repräsentant der Klubvereinigung ECA wieder ins Exekutivkomitee berufen worden, dem er bereits von 2016 bis 2017 angehört hatte. Von 2008 bis 2017 war er Vorsitzender der ECA.