UEFA Italien und Türkei wollen sich gemeinsam für EM 2032 bewerben Stand: 28.07.2023 12:19 Uhr

Italien und die Türkei wollen sich gemeinsam um die EM 2032 der Männer bewerben, statt gegeneinander anzutreten. Sollte die UEFA die Bewerbung akzeptieren, dürfte die EM 2028 sicher nach Grobritannien und Irland gehen.

Der türkische Verband TFF und der italienische Verband FIGC beschlossen, gemeinsam einen Antrag bei der UEFA zu stellen, das Turnier zusammen auszurichten, teilte beide Seiten mit. Die beiden Turniere 2028 und 2032 sollen in einer Doppelvergabe am 10. Oktober vom UEFA-Exekutivkomitee vergeben werden.

Für 2028 bewerben sich England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland gemeinsam. Auch die Türkei hatte zunächst für 2028 Interesse angemeldet.

Durch den Schritt könnten beide Turniere vorab praktisch vergeben sein. Die UEFA bestätigte den Eingang der Anfrage beider Verbände. "Die UEFA wird nun mit FIGC und TFF zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die für ihre gemeinsame Bewerbung einzureichenden Unterlagen den Bewerbungsanforderungen entsprechen", teilte die UEFA mit. Wenn die Bewerbung die Anforderungen erfülle, werde sie dem Exekutivkomitee zur Abstimmung vorgelegt.

Türkei und Italien betonen: Gemeinsame Austragung hat Vorteile

Viele Turniere der Vergangenheit und in die anstehende WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada würden zeigen, dass die gemeinsame Ausrichtung von großem Nutzen sei. Man wolle den Bewerbungsprozess gemeinsam durchführen, wenn die UEFA zustimme.

"Die Austragungsstädte und Stadien werden anhand der Stadien ermittelt, die die beiden Verbände zuvor der UEFA mitgeteilt haben" , hieß es in den beiden Mitteilungen. Das Turnier solle zu gleichen Teilen auf die beiden Länder aufgeteilt werden. Eine solche Bewerbung bestärke "die Werte der Freundschaft und Zusammenarbeit", sagte FIGC-Präsident FIGC-Präsident Gabriele Gravina.

Russland hatte sich zwischenzeitlich beworben

Russland hatte nach seinem Angriff auf die Ukraine und der Suspendierung seiner Teams durch die UEFA als weiter vollwertiger Mitgliedsverband eine Bewerbung für beide Turniere abgegeben. Die UEFA erklärte die Bewerbungen aber für ungültig.