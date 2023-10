UEFA gibt Austragungsorte bekannt EM 2028 in Großbritannien und Irland, EM 2032 in Italien und der Türkei Stand: 10.10.2023 12:15 Uhr

England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland werden die EM 2028 austragen, Türkei und Italien die EURO 2032 - das hat die UEFA am Dienstag (10.10.2023) bekanntgegeben. Die Sieger hatten jedoch längst festgestanden.

Nachdem der europäische Fußballverband die Bewerbungen von Russland für die beiden Turniere nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine abgewiesen hatte, gab es schon keine Gegenkandidaten mehr für die beiden Mehr-Länder-Bewerber - die sich dann auch noch auf die Aufteilung geeinigt hatten. Ende Juli beantragten die Türkei und Italien, das Turnier im Jahr 2032 ausrichten zu dürfen - und als die UEFA dem zustimmte, war somit auch der Weg für die britisch-irische Bewerbung frei, Austragungsort für die EM 2028 zu werden. Die Abstimmung am Dienstag in Nyon war nur noch Formsache.

" Es ist harte Arbeit. Ich weiß, dass es für Sie nicht einfach war ", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in der kurzen Zeremonie an die Vertreter der künftigen EM-Gastgeber gerichtet. " Aber als ich die Präsentationen heute gesehen habe, habe ich es sehr genossen ." Er habe sich innerhalb einer Sekunde so gefühlt, " als hätte die EM bereits angefangen" .

Zwei legendäre Stadien in England nicht dabei

Beim Turnier in fünf Jahren werden sechs von zehn Spielorten in England sein, dort werden Partien in zwei Londoner Stadien im Wembley (dort wird auch das Finale ausgetragen) und der Arena der Tottenham Hotspur stattfinden, außerdem im Stadion von Manchester City, Newcastle United und Aston Villa in Birmingham sowie der noch nicht fertigen des FC Everton. Nicht dabei sind die Anfield Road des FC Liverpool und das Old Trafford, Heimstätte von Manchester United. Die übrigen vier Spielorte sind Cardiff (Wales), Glasgow (Schottland), Dublin (Irland) und Belfast (Nordirland).

Die Austragungsorte der EM 2032 stehen noch nicht fest. " Die Bewerber haben 20 potenzielle Gastgeberstadien präsentiert, von denen im Oktober 2026 zehn, fünf pro Nation, noch ausgewählt werden ", teilte die UEFA mit.

Kaum noch einzelne Länder, die sich bewerben

Mit der Doppelvergabe an die Türkei (erstmals Gastgeber) und Italien setzt sich aber der Trend fort, dass es für die ausgeweiteten Turniere immer seltener mehrere Bewerbungen und kaum noch Kandidaturen einzelner Länder gibt. Die WM 2030 wird absehbar mit drei Spielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay beginnen und soll danach in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen werden. Dies muss noch vom Kongress des Weltverbands FIFA bestätigt werden. Das Weltturnier 2026 steigt in den USA, Mexiko und Kanada.

Durch die Ausweitung der EM auf 24 Teilnehmer und 51 Partien gibt es auch in Europa immer weniger Kandidaten, die das Turnier alleine stemmen können. Vor zwei Jahren fand das Kontinentalturnier während der Corona-Krise in insgesamt elf Ländern statt.

EM-Teilnehmer Endrunde Jahr Gastgeber Teams 1960 Frankreich 4 1964 Spanien 4 1968 Italien 4 1972 Belgien 4 1976 Jugoslawien 4 1980 Italien 8 1984 Frankreich 8 1988 Deutschland 8 1992 Schweden 8 1996 England 16 2000 Niederlande/Belgien 16 2004 Portugal 16 2008 Österreich/Schweiz 16 2012 Polen/Ukraine 16 2016 Frankreich 24 2021 Europa 24 2024 Deutschland 24 2028 Ver. Königreich/Irland 24* 2032 Italien/Türkei 24*

* Die UEFA hatte zwischenzeitlich erwogen, das Turnier auf 32 Teams zu vergrößern. Nach aktuellem Stand ist die Überlegung jedoch verworfen, die Planungen beziehen sich zunächst weiter auf ein Turnier mit 24 Teams.