Tor-Statistiken zur EM in Deutschland VAR-Ärger und ein Joker-Rekord Stand: 15.07.2024 12:26 Uhr

Jedes fünfte Tor bei der EM in Deutschland erzielte ein Einwechselspieler, nie waren es mehr. Sonst aber galt: Es gab schon mal mehr Grund zum Jubeln.

Die Tore - das Salz in der Suppe eines jeden Fußballspiels. Mal sehenswert, mal glücklich, mal tragisch. Aber immer emotional und das Glückselixier der Fußballfans. Aber wie lief es bei der EURO 2024 in Sachen Treffer?

Die Bilanz fällt eher ernüchternd aus: Nachdem die EM am ersten Gruppenspieltag (34 Tore) erfreulich offensiv begann und vor allem die Fans hofften, dass sich dieser Trend fortsetzt, bestätigte sich dies bereits am 2. (27) und am 3. Spieltag (20) nicht mehr. Und auch in der K.o.-Phase gab es nicht sonderlich viele Treffer (36 in 15 Partien und damit 2,4 pro Spiel).

Sehr wenige Treffer

Insgesamt fielen in den 51 Spielen 117 Tore und damit im Schnitt nur 2,29 pro Partie. Damit war diese EM deutlich torärmer als noch das Turnier von vor drei Jahren. Damals fielen 142 Treffer und der Durchschnitt pro Spiel lag bei 2,78.

Und besonders ernüchternd: Seit der EM 1996 fielen nur einmal im Schnitt weniger Treffer. Im Jahr 2016, beim Turnier in Frankreich, waren es sogar nur 2,1 Treffer pro Spiel.

Schwaches Umschaltspiel

Ein Grund für die Torarmut könnte sein, dass die Teams ihr Umschaltspiel kaum einmal gewinnbringend unterbringen konnten. Erst neun Mal haben Teams schnell nach Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte getroffen.

Der viel beschworene Umschaltfußball, auf den viele Teams setzen, wurde bei dieser EM nur rudimentär umgesetzt. Lediglich acht Prozent der Tore fielen nach Kontern. Zum Vergleich: In der vergangenen Bundesliga-Saison lag der Anteil der Kontertore bei 14 Prozent.

Eher selten sind auch Kopfballtore, 18 Mal trafen Spieler mit der Stirn. Beim Turnier 2021 gab es noch 27 Treffer mit dem Kopf.

Zurückgepfiffen

Und manch einem Spieler ist der Jubelschrei bei dieser EM im Hals stecken geblieben, weil das jeweilige Schiedsrichtergespann die Treffer nicht anerkennen konnte. Der größte Pechvogel: Romelu Lukaku. Dem belgischen Angreifer wurden sogar gleich drei Tore aberkannt.

Insgesamt wurden 22 Treffer wieder zurückgepfiffen und damit mehr als beim Turnier 2021. Damals waren es 18 Tore, die zurückgenommen wurden.

Unzureichende Standardsituationen

Und auch das wohl unattraktivste Ergebnis bei Fußballspielen hatte (zu) häufig Konjunktur. Insgesamt sechs Partien endeten mit 0:0 nach 90 oder auch 120 Minuten - so viele Nullnummern gab es bei einer EM-Endrunde noch nie (2021 waren es sogar nur zwei Spiele ohne Tore).

Auch in Sachen genutzte Standardsituationen laufen die Teams alten Rekordmarken hinterher. Ganze 21 Treffer gelangen in 51 Partien nach ruhenden Bällen und damit lediglich 18 Prozent aller Tore. Zum Vergleich: Bei der EM 2021 lag diese Quote noch bei 23 Prozent, in der vergangenen Bundesliga-Saison sogar bei 25 Prozent.

Und: Diese EM ist auch ohne ein direktes Freistoßtor ausgegangen. Ein negativer Trend, der vor allem den Trainerteams zu denken geben sollte, da Standardsituationen eigentlich recht simpel trainiert werden können.

Immerhin: Die Joker stechen

Dennoch gibt es auch einen positiven Trend bei der EM 2024: Einwechselspieler, sogenannte Joker, werden immer wichtiger. Insgesamt trafen eingewechselte Spieler 23 Mal. Heißt auch: 20 Prozent der Treffer wurden von den Einwechselspielern erzielt. Der bisherige Rekord, der bei der EM 2016 erzielt wurde, lag bei 19 Joker-Toren.

Viele Eigentore

Immerhin scheinen die Teams allesamt fitter und konzentrierter zu sein. Zwölf Tore fielen in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit und damit mehr als bei jeder EM zuvor.

In Sachen Eigentore hat die EM allerdings wieder eine wenig erfreuliche Bilanz aufzuweisen. Bei der EM 2021 gab es zwar noch einen Eigentorrekord, elf Mal trafen die damaligen Spieler in 51 Partien ins eigene Netz.

Bei dieser EM waren es zehn Eigentore und damit die zweitmeisten bei einer Endrunde. In Sachen Tore besteht für das kommende EM-Turnier 2028 im Vereinigten Königreich und der Republik Irland noch viel Luft nach oben.