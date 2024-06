Reaktionen auf EM-Gala Türkei gegen Georgien - "Oh, was hatten wir für einen Spaß" Stand: 19.06.2024 12:23 Uhr

Türkei gegen Georgien war ein vollumfängliches Fußballfest, das bei Fans, Experten und in der internationalen Presse für Überschwang sorgte. Die Reaktionen auf einen unvergesslichen EM-Abend.

Länger und schöner kann ein Torjubel gar nicht sein. Die Türkei führte mit 2:1 und Georgien versuchte alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Dafür schickte der EM-Neuling bei einem Eckball sogar Torhüter Giorgi Mamardashvili nach vorne - doch es kam anders. Der Ball landete beim türkischen Angreifer Kerem Aktürkoglu, er sprintete aus der eigenen Hälfte alleine los und alle - er, seine Kollegen und die etwa 50.000 türkischen Fans in der Dortmunder Arena - jubelten schon lange, bevor er ins leere Gehäuse einschob. Pure Ekstase.

Die Türkei feiert im Stadion und auf den Straßen

Es war der Schlusspunkt eines außergewöhnlichen Spiels, aber noch längst nicht der Schlusspunkt einer türkischen Party. Die Fans schwenkten ihre Fahnen, Arme oder die Lichter ihrer Smartphones, sangen heimische Folklore, ohrenbetäubend laut. Sie lagen sich in den Armen, feierten ihre Spieler bei deren Ehrenrunde. Und auch auf den Straßen in ganz Deutschland zelebrierten die Türken den gelungenen Start, die Hupen der Autokorsos dröhnten durch zahlreiche Städte.

Selbst nicht-türkische und -georgische Journalisten legten nach dem Spiel für einen Moment ihre Zurückhaltung ab. Auf der anschließenden Pressekonferenz beglückwünschten sie die Trainer Vincenzo Montella und Willy Sagnol zu diesem Abend, bedankten sich für das Erlebnis, betonten, welch tolle Erfahrung diese Mischung aus sportlichem und stimmungstechnischem Fußballfest war.

"Der beste Abend der EURO 2024"

Die "New York Times" aus den USA zum Beispiel schrieb: " Die Türkei hat zwei der schönsten Tore der EURO 2024 erzielt, als sie Georgien in einem unglaublich unterhaltsamen Spiel geschlagen hat. (...) Die EURO 2024 stach bereits durch die Atmosphäre und der Menge an Fans hervor, aber das Spiel Türkei gegen Georgien hat es auf ein neues Niveau gebracht. "

Und "The Guardian" aus England begann seinen Text so: " Oh, was hatten wir einen Spaß. Was für ein Lärm, was für Emotionen, was für ein Anlass. Gespielt in einem epischen, biblischen Sturm mit Wasser, das vom Dach des Westfalenstadions hinunterströmt - der beste Abend der EURO 2024 war ein wildes, wundervoll offenes Match, das 103 Angriffe, 36 Schüsse, drei Aluminiumtreffer und vier Tore hatte. "

Arda Güler sorgt für türkisches Tollhaus

Auch in Deutschland hinterließ dieser Abend eine große Faszination. Die "Süddeutsche Zeitung" gab ihrem Text die Überschrift " Am Siedepunkt dank Arda Güler " und leitet ihn mit den Worten ein: " Im EM-Auftaktspiel der türkischen Nationalmannschaft gegen Georgien versinken die Fans im Dortmunder Stadion in purer Ekstase. Grund ist der widerspenstige Gegner Georgien - und die Darbietung eines famosen 19-Jährigen. "

Güler hatte mit seinem Traumtor aus 28 Metern, einem Schuss mit 118 km/h in den Winkel, die BVB-Arena endgültig zum türkischen Tollhaus werden lassen. Kurz nach dem Abpfiff postete der Youngster ein Bild auf Instagram, schrieb dazu: " Für einen Türken gehört es sich nicht, aufzugeben. " Über drei Millionen Leute gaben dem Beitrag innerhalb weniger Stunden ein "Like".

Kommentator Dahl: "Packendste Partie dieser EM"

Einer, der diesem Spiel auch seinen "Daumen hoch" gibt, ist Sportschau-Kommentator Holger Dahl. Seit 2000 berichtet er live, seit 2006 von großen Turnieren - doch bei aller Erfahrung: so etwas wie am Dienstagabend (18.06.2024) ist auch für ihn etwas ganz Besonderes. " Ich habe selten in der Gruppenphase schon so emotionale Momente erlebt. Ohne Beteiligung von Deutschland auf jeden Fall noch nie. Es war unfassbar laut. Für viele - auch für mich - war es die bislang packendste Partie bei dieser EM. Dass beide Teams am Ende von ihren Fans noch lange gefeiert wurden, war absolut angemessen ", sagte Dahl.