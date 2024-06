Klarer 3:0-Erfolg Stancius Traumtor bringt Rumänien gegen Ukraine auf Kurs Stand: 17.06.2024 16:52 Uhr

Ein Traumtor von Nicolae Stanciu (29. Minute) brachte Rumänien beim klaren 3:0 am Montag (17.06.2024) gegen die Ukraine in der Münchner Arena auf Kurs. Razvan Marin (53.) und Denis Dragus (57.) legten in der zweiten Halbzeit nach und sorgten für den absolut verdienten Erfolg der Tricolori. Bei zwei der drei Gegentore sah der ukrainische Keeper Andriy Lunin nicht sonderlich gut aus.

Viel Ballbesitz für die Ukraine

Das Duell der beiden osteuropäischen Nachbarländer, die nie zuvor in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen waren, begann mit Vorteilen für die Ukraine, die im 4-2-3-1-System agierte und gegen tiefstehende Rumänen (4-1-4-1) in der Anfangsphase fast 80 Prozent Ballbesitz hatte.

Die Mannschaft von Trainer Serhiy Rebrov probierte es immer wieder über Außen, meist über ihre linke Seite mit Außenverteidiger Oleksandr Zinchenko und Außenstürmer Mykhaylo Mudryk. Der Ertrag blieb aber aus. Um zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen, fehlte im letzten Angriffsdrittel die Präzision. Den ersten Torschuss der Partie hatte Rumänien nach einem ukrainischen Ballverlust. Florinel Coman schoss aus knapp 20 Metern aber genau in die Arme von Lunin (7.).

Traumtor von Nicolae Stanciu

Die Ukraine hatte ihren ersten Abschluss in der 22. Minute, doch Artem Dovbyk, mit 24 Treffern in der abgelaufenen Saison Torschützenkönig in Spanien, verzog aus 18 Metern in zentraler Position deutlich. Wenig später, fast aus dem Nichts, dann die Führung für die Rumänen: Nach einem Rückpass spielte der ukrainische Torwart Lunin den Ball unter Bedrängnis in die Füße von Dennis Man, der die Kugel in die Mitte zu Nicolae Stanciu weiterleitete. Der 31-Jährige zog direkt ab und traf unhaltbar in den linken Torwinkel des ukrainischen Tores (29.). Das 1:0 für die "Tricolori" durch ein absolutes Traumtor.

Rumäniens Nicolae Stanciu zieht ab und trifft zum 1:0 gegen die Ukraine in den Winkel des ukrainischen Tores.

Stancius Eckball touchiert die Latte

Der Treffer veränderte die Statik des Spiels, plötzlich waren die Rumänen am Drücker, bei den Ukrainern hatte das Gegentor deutlich Wirkung gezeigt. In der 38. Minute hätte Rumänien nach einem Konter fast nachgelegt. Der agile Man zog von der rechten Seite nach innen und schloss ab. Sein Schuss wurde leicht abgefälscht und ging haarscharf am linken Pfosten vorbei. Die folgende Ecke hätte Stanciu dann beinahe direkt verwandelt, seine mit viel Effet geschlagene Hereingabe touchierte die Latte des ukrainischen Tores. So ging es mit dem 1:0 für Rumänien in die Pause, die Ukraine blieb in der ersten Hälfte ohne Schuss aufs gegnerische Tor.

Andriy Lunin patzt bei zweitem rumänischen Treffer

Die zweite Halbzeit begann direkt mit einem gefährlichen rumänischen Abschluss. Coman zog nach innen und verfehlte mit seinem Schuss nur knapp das ukrainische Tor (46.). Die "Tricolori" hatten weiter Oberwasser und kamen nach einem Konter zum 2:0 durch Marin (53.). Ukraine-Keeper Lunin war zwar in der richtigen Ecke, ließ den Distanzschuss aus über zwanzig Metern aber unter seinen Handschuhen durchgleiten - ein klarer Torwartfehler.

Ukraine von der Rolle - Rumänien eiskalt

Die Ukraine war nun völlig von der Rolle. Andrei Ratiu hätte auf 3:0 stellen können, doch bei seinem harten Schuss von halbrechts aufs kurze Eck rettete Lunin mit einer Glanzparade (57.). Nur wenige Sekunden und einen ukrainischen Ballverlust später folgte dann der dritte Treffer. Nach einer Hereingabe des starken Man musste Dragus aus wenigen Metern nur noch den Fuß hinhalten und einschieben (57.).

Die Ukraine hatte zwar durch Andrey Yarmolenko (65.) mal eine Halbchance, doch auch der Ex-Dortmunder brachte den Ball nicht aufs Tor, sondern schoss deutlich drüber. Stanciu traf auf der Gegenseite per Freistoß nur das Außennetz (68.).

Aus der Partie war jetzt ein wenig die Luft raus. Rumänien schaltete nach der Drei-Tore-Führung einen Gang zurück, die Ukraine blieb zwar bemüht, aber ineffektiv. Immerhin: Georgiy Sudakov brachte in der 77. Minute den ersten Schuss aufs rumänische Tor, doch Keeper Florin Nita war zur Stelle. In der Schlussphase passierte dann bis auf einen gefährlichen Abschluss von Mudryk (84.) nicht mehr viel. Letztlich blieb es beim klaren 3:0 für die "Tricolori".

Taktik von Trainer Edward Iordanescu geht voll auf

Der rumänische Sieg ging letztlich auch in der Höhe voll in Ordnung. DieTaktik von Trainer Edward Iordanescu, defensiv tief und sicher zu stehen und nach Ballgewinnen durch Umschaltaktionen Nadelstiche zu setzen, ging voll auf.

De Ukraine steht nach dem Fehlstart ins Turnier am Freitag um 15 Uhr in Düsseldorf gegen die Slowakei (im Liveticker sowie im Audiostream auf sportschau.de) schon unter großem Druck. Rumänien trifft in seinem zweiten Match am Samstag um 21 Uhr in Köln auf Belgien (im Liveticker sowie im Audiostream auf sportschau.de).