EM-Halbfinale Spanien gegen Frankreich - die großen K.o.-Duelle

Spanien und Frankreich treffen schon zum fünften Mal in der K.o.-Runde eines großen Turniers aufeinander. Die bisherigen Spiele hatten es in sich.

1984: Frankreich gewinnt EM-Finale gegen Spanien

Das erste Duell zwischen Frankreich und Spanien bei einem großen Turnier gab es 1984, und es war ein ganz besonderes: das EM-Finale. Im Pariser Prinzenpark behielt Gastgeber Frankreich am Ende mit 2:0 die Oberhand und feierte den ersten großen Titel. Michel Platini und Bruno Bellone trafen für die "Equipe Tricolore", die im Mittelfeld neben Platini mit Größen wie Jean Tigana, Alain Giresse und Luis Fernandez antraten. Auf der Gegenseite konnten Jose Antonio Camacho und Santillana die Niederlage nicht verhindern. Spanien hatte in der Gruppenphase mit einem 1:0-Sieg für das deutsche Vorrunden-Aus gesorgt.

2000: Frankreich schaltet Spanien auf dem Weg zum EM-Titel erneut aus

16 Jahre später, bei der EM in Belgien und den Niederlanden, wurde erneut Frankreich Europameister. Und auf dem Weg dahin schaltete das Team Spanien aus. Im Viertelfinale in Brügge brachte Zinédine Zidane "Les Bleus" in Führung, Gaizka Mendieta glich per Foulelfmeter aus, Youri Djorkaeff besorgte den Siegtreffer für die Franzosen. Mittendrin: der heutige französische Nationaltrainer Didier Deschamps.

2006: Frankreich schlägt Spanien und kommt später ins WM-Finale

Den dritten Sieg im dritten K.o.-Duell gegen Spanien feierte Frankreich bei der WM 2006 in Deutschland. Im Achtelfinale von Hannover gab es einen 3:1-Sieg. David Villa brachte die Iberer in Führung, doch Franck Ribéry, Patrick Vieira und Zinédine Zidane drehten die Partie. Frankreich besiegte später noch Brasilien (1:0) und Portugal (1:0) und scheiterte erst im Finale nach Elfmeterschießen an Italien.

2012: Spanien schlägt zurück und wird Europameister

Erst bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine konnte Spanien die Franzosen erstmals in einem K.o.-Duell bezwingen. Im Viertelfinale gab es einen 2:0-Sieg. In Donezk besorgte der heutige Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso beide Treffer. Spaniens "goldene Generation" mit Iker Casillias, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Xavi, Sergie Busquets und Andres Iniesta besiegte danach Portugal und im Finale Italien und verteidigte den Titel.