Fußball-EM Serbiens Jovic schockt Slowenien in der Nachspielzeit Stand: 20.06.2024 17:04 Uhr

Wieder ein Tor in der Nachspielzeit: Serbien gleicht gegen Slowenien in letzter Sekunde aus. Beim 1:1 brachte Abwehrspieler Karnicik Slowenien zunächst in Führung (69.). In der 90.+6. Minute köpfte Luka Jovic zum Ausgleich.

Vor dem Abendspiel zwischen England und Dänemark in Frankfurt/Main ist Slowenien Zweiter der Gruppe C. Serbien ist mit einem Punkt Tabellen-Dritter.

Slowenien bestimmt Beginn

Im brisanten Duell der beiden früheren Jugoslawien-Länder hatte Slowenien den besseren Start. Mit hohem Pressing und aggressivem Anlaufen setzten Benjamin Sesko, Adam Gnezda Cerin, Timi Elsnik und Co. die serbische Hintermannschaft zeitig unter Druck. Einizges Manko: Das Team von Sloweniens Trainer Matjaz Kek konnte die optische Überlegenheit nicht in Chancen umsetzen. Bei einer Halbchance nach Flanke von Jan Mlakar konnte Serbiens Keeper Predrag Rajkovic vor dem kopfballbereiten Andraz Sporar mit einer Faust klären (17.).

Serbien hat erste Großchance

Rund 25 Minuten hatten die Slowenen das Spiel fest im Griff, dominierten vor allem die rechte Seite um Adam Cerin, Petar Stojanovic und Andraz Sporar. Dann konnte sich Serbien mehr und mehr befreien, machte dabei ebenfalls vermehrt über rechts und über Aleksandar Mitrovic, Andrija Zivkovic und Ivan Ilic Betrieb.

Für einen ersten Hallo-wach-Moment im slowenischen Tor sorgte Serbiens Dusan Vlahovic mit einem Kopfball, Sloweniens Torhüter Jan Oblak hielt aber sicher (26.). Kurz darauf verpasste Mitrovic am langen Pfosten knapp (31.).

Hektische Schusshase der 1. Halbzeit

Nun entwickelte sich eine offene, dynamische und intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Slowenien hätte durch Timi Elsnik in Führung gehen können, der Mittelfeldspieler traf aus 12 Metern halbrechts den Pfosten (38.). Beim Nachschuss reagierte Benjamin Sesko zu überhastet. Bei der größten serbischen Chance der ersten Halbzeit scheiterte Mitrovic aus Nahdistanz an Oblak (41.).

2. Halbzeit: Serbien übernimmt

Nach dem Wechsel übernahm zunächst Serbien die Regie. Mit hohem Anlaufen, dem gleichen Rezept wie Slowenien in der ersten Halbzeit, setzte sich das Team von Coach Dragan Stojovic in der slowenischen Halbzeit fest. Zwei Großchancen resultierten aus dem dynamischen Start der Serben: Erst klärte Oblak gegen Mitrovic (47.), dann traf Jaka Bijol fast das eigene Tor (50.).

Karnicik bereitet Tor selbst vor

Wenig später war Slowenien wieder im Spiel - und ebenfalls fast mit 1:0 vorn: einen tollen Schlenzer von Bejamin Sesko lenke Predrag Rajkovic aber noch über das Tor (58.). Und noch elf Minuten später durften die Slowenen dann sogar jubeln: Karnicnik eroberte den Ball bei einem serbischen Angiff in der eigenen Hälfte, lief ein Stück, wechselte die Seite auf Elsnik und vollendete nach toller Flanke dann selbst (69.).

Mitrovic auffälligster Serbe

Nur zwei Minuten säter stand Abwehrspieler Karnicnik wieder im Mittelpunkt, aber als Torverhinderer: Bei einer erneuten Mitrovic-Großchance hatte der 29-Jährige vom NK Celje den Fuß noch dran, der Ball knallte so von der Lattenunterkante zurück ins Spiel (71.).

Serbien drückt - mit der Brechstange

Mit der Führung im Rücken zog sich Sowenien zurück. Serbien wehrte sich mit hohem Tempo und viel Wut gegen das fast schon sichere EM-Aus. Der Druck der Serben wurde höher - die Angriffe aber immer ungenauer. Und in der Nachspielzeit - als keiner mehr an den Ausgleich glauben konnte, köpfte Jovic zum 1:1 ein (90.+6.)