Hallo und herzlich willkommen aus München! Im größten EM-Stadion treffen um 15 Uhr Serbien und Slowenien aufeinander. Für beide Mannschaften heißt es in ihrem zweiten Spiel: verlieren verboten! Die Serben verloren ihre Auftaktpartie in der Gruppe C gegen England trotz starker Leistung mit 0:1. Slowenien trotzte Dänemark beim 1:1 immerhin einen Punkt ab, muss am letzten Gruppenspieltag aber gegen Turniermitfavorit England ran.