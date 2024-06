Vor England gegen Serbien Schlägerei in der Innenstadt von Gelsenkirchen Stand: 16.06.2024 20:07 Uhr

In der Innenstadt von Gelsenkirchen ist es am Sonntag vor dem EM-Spiel England gegen Serbien zu einer Schlägerei gekommen. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen.

Auf der Social-Media-Plattform X kursieren Videos, in denen Fußball-Fans vor einem Restaurant mit Tischen und Stühlen werfen, aufeinander einprügeln und sich anbrüllen. "Das bei X kursierende Material ist uns bekannt und wird mit ausgewertet", sagte ein Polizeisprecher.

Sieben Beteiligte in Gewahrsam, eine Strafanzeige

Zu den Beteiligten hatte es zunächst widersprüchliche Angaben gegeben. Die Polizei in Gelsenkirchen erklärte aber inzwischen: "Wir können aktuell bestätigen, dass es zu einer Auseinandersetzung von englischen und serbischen Fans gekommen ist." Diese seien getrennt worden und es habe sieben Ingewahrsamnahmen und eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegeben.

Die britische Zeitung "Guardian" berichtete, ein englischer Fan und ein deutscher Polizist seien am Kopf verwundet worden. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

Hochrisikospiel: Mehr Polizei als bei Schalke - BVB

Inzwischen sei die Lage wieder unter Kontrolle, so die Polizei, andere Zwischenfälle habe es in der Stadt nicht gegeben. In der Arena AufSchalke findet am Abend ab 21 Uhr (Audio-Livereportage und Ticker) das zweite Spiel der Gruppe C zwischen der englischen und serbischen Nationalmannschaft statt. Die Partie war im Vorfeld von der Polizei als Hochrisikospiel eingestuft worden, weil in beiden Fanlagern die Hooliganszene besonders ausgeprägt ist.

Wie viele Beamte im Einsatz seien, wolle er "aus taktischen Gründen" nicht mitteilen, sagte der Leitende Polizeidirektor Peter Both. Er habe aber bislang bei Spielen von Schalke 04 gegen Borussia Dortmund noch nie so viele Einsatzkräfte zur Verfügung gehabt. Im Stadion selbst wird nur Bier mit reduziertem Alkoholgehalt ausgeschenkt und nach Angaben der Polizei gilt für dieses Spiel ein Mitnahme-Verbot in den Innenraum auf die Plätze.