Gruppe C Bellinghams früher Treffer reicht England gegen Serbien Stand: 16.06.2024 23:03 Uhr

Ein frühes Tor reicht zum Sieg: England ist mit einem Sieg in die EM gestartet. Die "Three Lions" besiegten am Sonntag (16.6.2024) in Gelsenkirchen Serbien trotz einer über weite Strecken glanzlosen Leistung mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Jude Bellingham bereits in der 13. Minute.

Zumindest der Start der Engländer in die Partie war aber gar nicht glanzlos. Das Team um Bayern-Star Harry Kane, der mit seinem 23. Spiel bei Europa- und Weltmeisterschaften nun alleiniger Rekordspieler der Engländer bei großen Turnieren ist, wollte ein Statement setzen. Das war wenigstens zu Beginn spürbar. Die Briten ließen den Ball und ihren Gegner laufen und kontrollierten das Spiel anfangs nach Belieben. Das frühe 1:0 durch Bellingham nach einer Flanke von Bukayo Saka in der 13. Minute war nur folgerichtig. Von Serbien kam zu diesem Zeitpunkt extrem wenig, das Team um den Ex-Frankfurter Filip Kostic lief nur hinterher.

Jude Bellingham erzielt per Kopf das 1:0

Walker verpasst das 2:0

Die einzige Chance des Teams von Trainer Dragan Stojkovic entsprang aus einem englischen Fehler. Nachdem Trent Alexander-Arnold den Ball vertändelt hatte, zögerte Aleksandar Mitrovic nicht lange und probierte es. Sein Schuss aus knapp 20 Metern ging aber knapp vorbei (20.).

Die größere Chance auf den zweiten Treffer der Begegnung hatte fünf Minuten später Kyle Walker, der aus halbrechter Position frei vor Serbiens Keeper Predrag Rajkovic den Ball aber am Tor vorbeilegte. Erst nach diesem nächsten Warnschuss kamen die Serben langsam in die Partie und hatten ab etwa der 30. Minute auch erstmals längere Ballbesitz-Phasen. Richtige Chancen entstanden dadurch aber vor der Pause nicht.

Kane trifft per Kopf die Latte

Serbien war in der zweiten Hälfte durch den Rückstand gezwungen, mehr ins Risiko zu gehen, was die Stojkovic-Elf auch tat. Rund um den Strafraum präsentierten sich Mitrovic und Co. aber zu Beginn zu umständlich und teilweise zu verspielt. Jordan Pickford im englischen Tor wurde die meiste Zeit nicht wirklich geprüft. Serbien machte es sich schwerer als nötig, da von England nach Wiederanpfiff - bis auf einen Weitschuss von Alexander-Arnold (55.) - erstaunlich wenig kam.

Die "Three Lions" konzentrierten sich mehrheitlich auf die Defensive und überließen Serbien den Ball. Denen fiel mit dem Spielgerät aber wenig ein. Das bedeutete in der Folgezeit: Serbien konnte nicht, England musste nicht. Das nächste echte Highlight fand erst in der 77. Minute statt: Rajkovic lenkte einen Kopfball von Kane sensationell an die Latte.

Pickford rettet gegen Vlahovic

Der Engländer Verwaltungsmodus im zweiten Abschnitt wurde kurz vor dem Ende der Begegnung beinahe noch bestraft. Pickford lenkte einen Schuss von Dusan Vlahovic gerade noch über die Latte (82.). Mehr kam danach aber nicht mehr von Serbien, wodurch den Engländern am Ende das eine Tor Bellingham reichte. "Ich glaube, wir haben verdient gewonnen", betonte Kane nach der Partie und fügte hinzu: "Heute ging es einfach darum, den Sieg einzufahren, denn Serbien hat auch eine gute Mannschaft.

Auf England wartet nun das Spiel gegen Dänemark am 20.6. (18 Uhr) in Frankfurt, Serbien spielt am gleichen Tag um 15 Uhr in München gegen Slowenien.