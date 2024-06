Joker drängt in die Startelf Niederlande-Stürmer Weghorst: "Wollen ist Können" Stand: 24.06.2024 18:41 Uhr

Im Team der Niederlande kommt Stürmer Wout Weghorst bislang nur zu Kurzeinsätzen. Im ersten Gruppenspiel erzielte der ehemalige Wolfsburger Sekunden nach seiner Einwechselung den Siegtreffer. Aber der Mann mit dem ungewöhnlichen Karriereweg will mehr.

Von Inka Blumensaat

"Wollen ist Können" , hat Wout Weghorst einmal gesagt. Im Klubheim seines ersten Fußballvereins RKSV Neo im niederländischen Borne haben sie den Spruch samt Foto des Stürmers an die Wand plakatiert. Der 31-Jährige demonstriert sein Motto in jedem Spiel.

Mit dem ersten Ballkontakt traf er gegen Polen in der Auftaktpartie der Niederländer bei der Fußball-EM. Mit links, mit Wucht, voller Entschlossenheit. "Im Abschluss liegt meine große Stärke. Ich trainiere die Situationen im Strafraum wieder und wieder. So bekomme ich mehr Ruhe und weiß, was zu tun ist."

Auch in Wolfsburg wusste Weghorst, was zu tun ist, erzielte 70 Tore in 144 Spielen für den VfL. "Seine größte Stärke ist seine Mentalität. Er ist ein Arbeiter mit einem unglaublichen Laufpensum und kämpft um jeden Ball" , sagt sein langjähriger Mitspieler und ehemaliger Wolfsburger Kapitän Josuha Guilavogui der Sportschau: "Seine Spielweise resultiert aus seinem besonderen Weg. Wout hat nichts geschenkt bekommen, er musste sich alles selbst erarbeiten. "

Der schwierige Weg zum Profi

Weghorst wurde nie für ein Nachwuchsleistungszentrum gescoutet, seine gesamte fußballerische Jugend verbrachte er bei Neo, einem Klub der unteren Amateurklasse, galt lange als zu schlaksig.

"Infrage gestellt zu werden, das gehört zu meinem Weg. Aber ich war immer überzeugt und wollte den Traum vom Profi nicht aufgeben." Als 22-Jähriger schaffte er es in die erste niederländische Liga, mit 25 erstmals in die Nationalelf und zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga.

Guilavogui sagt über die gemeinsame Zeit von 2018 bis 2022: "Wout ist ein super Typ, kann aber richtig unangenehm sein. Ich hatte im Training ein paar harte Momente mit ihm. Er ist immer hungrig, möchte jeden Trainingskick gewinnen und meckert auch, wenn eine Flanke nicht gut so kommt. Er ist hart gegen andere, aber noch härter gegen sich selbst."

Jokerrolle im Nationalteam

Trotz einiger wichtiger Tore für die Niederlande wie bei der WM 2022, als er sein Team gegen Argentinien im Viertelfinale in die Verlängerung schoss, ist Weghorst bei der " Elftal " meist nur Ersatz. In 35 Länderspielen stand er nur elf Mal in der Startelf. Trotz drei Weghorst-Treffern in den Spielen vor der EM: Bondscoach Koeman setzt auf Memphis Depay.

"Ich kann die schönen Momente der Jokerrolle auf jeden Fall erkennen. Das erste Spiel war wunderbar" , sagte Weghorst über sein Tor gegen Polen: "Ich habe die Qualitäten, das Team besser zu machen. Natürlich würde ich gerne in der Startelf stehen. Ich werde alles tun, um das zu erreichen."

Einer, der aus Unzufriedenheit heraus Ärger anzetteln würde, ist Weghorst keinesfalls, sagt Josuha Guilavogui: "Wout wird sich sagen: ‘Ich halte den Mund. Und wenn ich reinkomme, schieße ich ein Tor und irgendwann stehe ich in der Startelf.’ Er hat sehr viel Selbstvertrauen."

Interesse von Ajax Amsterdam

Im zweiten Einsatz bei der EM gegen Frankreich gelang dem 1,97 Meter großen Stürmer kein Treffer, erneut wurde er erst spät eingewechselt. Wie es nach dem Turnier für ihn weitergeht, ist offen: Im Anschluss an seine Wolfsburger Zeit spielte Weghorst in der Premier League bei Burnley sowie leihweise bei Besiktas Istanbul, Manchester United und zuletzt in Hoffenheim.