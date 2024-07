Schweizer Nationalmannschaft Shaqiri hört auf, Yakin verlängert Stand: 15.07.2024 19:37 Uhr

Der frühere Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri tritt aus dem Schweizer Fußball-Nationalteam zurück. "Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente" , schrieb der 32-Jährige am Montag (15.07.2024) bei Instagram. Trainer Murat Yakin wird die "Nati" hingegen mindestens bis zum Ende der WM-Qualifikation 2026 führen.

"Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden." Es würden tolle Erinnerungen bleiben, so Shaqiri weiter. Der Offensivmann bestritt insgesamt 125 Länderspiele, in denen er 32 Tore erzielte. Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen EM in Deutschland waren Shaqiri und die Schweiz im Viertelfinale an England gescheitert.

Im Vorrundenspiel gegen Schottland (1:1) hatte der ehemalige Profi des FC Bayern München den Ausgleich der Eidgenossen erzielt. Er ist der einzige Spieler, der sich bei jeder EM oder WM seit 2014 in die Torschützenliste eintragen konnte. Shaqiri spielt seit Februar 2022 für Chicago Fire in den USA. Sein Vertrag dort läuft am Jahresende aus.

Yakin bleibt mindestens bis 2026

Coach Murat Yakin wird die Fußball-Auswahl der Schweiz hingegen mindestens bis zum Ende der WM-Qualifikation 2026 führen. Sollte die Nationalmannschaft den Sprung zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko schaffen, wird der 49-Jährige auch in den folgenden beiden Jahren ihr Trainer sein. Anderenfalls gibt es nach Angaben des Schweizer Fußball-Verbandes, über die Medien übereinstimmend berichten, neue Verhandlungen.

Der gleichaltrige Assistenztrainer Giorgio Contini bleibt nur noch in den kommenden beiden Jahren an Yakins Seite. "Giorgio und ich werden alles daran setzen, weiterhin erfolgreich zu spielen" , sagte Yakin.