Pressekonferenz mit dem Bundestrainer Nagelsmann lässt Aufstellung gegen Dänemark offen Stand: 28.06.2024 19:11 Uhr

Im Gegensatz zu den Gruppenspielen zuvor lässt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Aufstellung für das Achtelfinale gegen Dänemark offen. Ein Einsatz von Antonio Rüdiger sei vermutlich möglich.

"Wir entscheiden morgen Abend. Ich gebe vorher keine Informationen raus", sagte Nagelsmann am Freitagabend (28.06.2024) während der Pressekonferenz am Spielort in Dortmund, als er gefragt wurde, ob mit Kai Havertz oder Niclas Füllkrug als Stürmer zu erwarten sei.

Im Gegensatz zu den Gruppenspielen, die Deutschland stets mit der gleichen Elf begann, wird der Bundestrainer zu einer Umstellung gezwungen. Jonathan Tah sah beim 1:1 gegen die Schweiz die zweite Gelbe Karte während des Turniers, die eine Sperre von einem Spiel nach sich zieht.

Nico Schlotterbeck, der gegen die Schweiz schon für Tag eingewechselt worden war, bestätigte am Donnerstag indirekt, dass er im ersten K.o.-Spiel ebenfalls zum Einsatz kommen und den Deutschen Meister von Bayer Leverkusen in der Innenverteidigung ersetzen wird.

Fraglich war, ob Antonio Rüdiger rechtzeitig fit wird. Der zweite etatmäßige Innenverteidiger zog sich gegen die Schweiz eine Zerrung im rechten Oberschenkel zu. Beim Abschlusstraining am Freitag wirkte er jedoch wieder mit, ein Einsatz scheint wahrscheinlich. "Wenn über Nacht nichts passiert, wird er spielen können", sagte Nagelsmann.

Nagelsmann lobt dänisches Team

Die Dänen lobte er als "gut organisiertes Team, das variieren kann zwischen hohem Pressing und tiefem Verteidigen". Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand habe "eine gute Körperlichkeit und viele erfahrene Spieler".

Mit dem Flugzeug nach Dortmund

Nach der Einheit am Vormittag fuhr die Nationalmannschaft aus dem Basiscamp in Herzogenaurach mit dem Bus nach Nürnberg und stieg dort in das Flugzeug nach Dortmund.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) würde mit einem Sieg gegen Dänemark (Samstag ab 20.15 Uhr live in der Radio-Reportage und im Live-Ticker) zum ersten Mal seit der EM 2016 wieder das Viertelfinale einer Europameisterschaft erreichen. Bei der EM 2021 schied sie im Achtelfinale gegen England aus, bei den beiden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 in Russland und Katar war jeweils nach der Gruppenphase Schluss.

In einem möglichen Viertelfinale würde Deutschland am Freitag (05.07.2024) in Stuttgart auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Georgien treffen.